06:25 16.02.2021

Замена катализатора - важная процедура для автомобиля и окружающей среды

Автомобильный катализатор, как часть выхлопной системы, необходим для того, чтобы собирать вредные вещества, снижая тем самым их выброс в окружающий воздух. По причине постоянного загрязнения срок данного элемента ограничен. Его необходимо менять каждые 100-150 тысяч км пробега. Причина необычной поломки, в том, что чистая структура, которая покрыта благородными металлами загрязняется, перестает выполнять свое главное предназначение. В этом случае нужно продать катализаторы, выручив за это приличные деньги, приобрести и установить новые.

Последствия неисправного катализатора

Как только катализатор перестает справляться со своей основной задачей, это становится настоящей проблемой. Машина не может очищать выхлопы, в результате они не выводятся, растет давление между пробкой и двигателем. Не заметить это невозможно. Специальные датчики определяют это, как неисправность и автоматически снижают мощность транспортного средства.

Обращение к профессионалам, которые срежут катализатор, оценят его, выплатят определенную сумму денежных средств и установят новый, является оптимальным решением проблемы. Кроме того, водитель получает следующие преимущества:

вред окружающей среде становится значительно меньше;

мощность автомобиля автоматически увеличивается;

снижается расход топлива;

прекращаются постоянные оповещения электронной системы о проблемах;

не возникают проблемы с запуском двигателя;

практически не пропадает тяга.

Общее функционирование транспортного средства становится выше и лучше, уменьшаются показатели износа.

Где продать катализатор?

Чтобы выгодно продать катализатор, стоит обратиться в компанию "Катализаторофф". Данная компания и иные подобные серьезные организации предлагают актуальные цены за данный элемент. Они будут полностью соответствовать биржевым расценкам на металлы.

Профессионалы проводят максимально точный спектральный химический анализ, используя высокотехнологичное современное оборудование и специальные инструменты. При оказании подобной услуги и совершения сделки клиент получает полное сопровождение сотрудников и консультантов, прозрачную, честную и безопасную сделку. Кроме того, предоставляется возможность продать катализатор, находясь в совершенно ином населенном пункте. Это дополнительное, но не менее важное преимущество.