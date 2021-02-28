Покупка автокрана в лизинг

01:40 28.02.2021

В большинстве случаев взять автокран в лизинг предприятие побуждает недостаток свободных финансовых средств, которые можно было бы потратить на приобретение спецтехники.

Причем приобретение — это не единственная трата. Технику требует соответствующего обслуживания. А расходы на подобные статьи может позволить себе бюджет не каждого предприятия.

Особенность упомянутой услуги заключается в том, что процесс приобретения техники происходит постепенно. Сначала предприятие вносит первоначальный взнос, размер которого обычного составляет 20-30% от стоимости транспортного средства. Оставшаяся часть погашается в течение оговоренного времени: от нескольких месяцев до нескольких лет. Причем покупатель имеет возможность использовать спецтехнику для своих нужд задолго до момента выплаты полной стоимости. Если вам нужно приобрести автокран в лизинг, то сделать это можно на сайте https://promce.ru/.

В чем особенности покупки автокрана в лизинг?

Сам по себе лизинг имеет сходные черты и с кредитом, и с арендой. Но от первого он отличается удобными и более щадящими условиями выплаты задолженности. Их порядок подробно оговаривается сторонами сделки. Самое примечательное, что выплаты могут осуществляться не равными платежами, а так, как это выгодно лизингополучателю.

Основные особенности покупки автокрана в лизинг:

возможность приобретения спецтехники без ощутимых капиталовложений;

испытание транспортного средства в реальных условиях работы до момента окончательного его приобретения;

возможность постепенного погашения стоимости без затрагивания оборотных средств предприятия;

переход права собственности на спецтехнику лизингополучателю по мере полной выплаты ее стоимости.

На протяжении срока действия договора лизинга специализированная техника находится в собственности лизингодателя. В этом сходство процесса с арендными отношениями. Но в отличие от нее, по окончанию срока действия такого договора право собственности на технику может перейти лизингополучателю. Он имеет возможность использовать достаточно дорогое транспортное средство для решения задач предприятия, не выплачивая при этом его полной стоимости. Если вдруг в процессе пользования спецтехникой будет выявлено, что она недостаточно эффективна, возможно прекращение лизинга в соответствии с условиями договора.