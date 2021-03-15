«Группа ГАЗ» начала производить автобусы на сжиженном природном газе

ЛиАЗ-5292 LNG

На Ликинском автобусном заводе «Группы ГАЗ» началось серийное производство автобусов ЛиАЗ-5292 LNG, работающих на сжиженном природном газе (liquefied natural gas).

Первые семь машин уже отгружены в Челябинск. Городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающимся в России, отмечается на сайте компании.

На ЛиАЗ-5292 LNG устанавливается отечественный газовый двигатель ЯМЗ-536, а сжиженный газ хранится в криобаке под давлением не выше 19 атмосфер. Объем криобака в 375 литров, что обеспечивает запас хода на одной заправке более 300 км.

Новая модификация автобуса рассчитана на перевозку 111 пассажиров. В автобусе имеется система климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение, ЭРА-ГЛОНАСС, электронные маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой. Также он оборудован механической аппарелью для въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

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