Юрист рассказала о случаях, когда можно не подчиняться требованиям ДПС

Сотрудники ДПС © KM.RU, Илья Шабардин

Чтобы определить, какие требования сотрудников ДПС являются законными, а какие — нет, следует ориентироваться на нормативные акты, которыми в своей деятельности руководствуются сотрудники органов внутренних дел,  рассказала агентству "Прайм" адвокат Надежда Ермолаева.

"Закон о безопасности дорожного движения определяет основные принципы безопасной организации этой сферы общественной жизни. Главные из них — приоритет жизни и здоровья граждан над экономическими результатами хозяйственной деятельности, а также приоритет ответственности государства за безопасность дорожного движения над ответственностью граждан", — отметила юрист.

Понимание этих принципов объяснит и расхожие примеры необязательности совершения определенных действий перед сотрудниками ДПС: например, почему водитель при остановке транспортного средства не обязан выходить из машины. Обратное в условиях интенсивного дорожного движения создало бы опасность его жизни.

Следовательно, и иные требования сотрудников ДПС к водителям должны руководствоваться этой логикой и базовыми принципами.

"Если сотрудник ДПС предлагает "дыхнуть в трубочку", водитель может отказаться это делать прямо на дороге и проследовать с инспектором для прохождения медицинского освидетельствования в специальном учреждении. Согласно действующим нормам законодательства, водитель не может отказаться от процедуры медицинского освидетельствования на предмет состояния опьянения, однако сделать это в условиях медицинской организации, а не прямо на дороге — его право", — отмечает Ермолаева.

При этом лабораторный тест точнее, чем его экспресс-вариант, а также исключает определенные коррупционные риски.

"Практике известны случаи, когда недобросовестные сотрудники ДПС смазывали детали алкотестера проспиртованной ваткой. Стоит ли напоминать водителям, что процедура медицинского освидетельствования должна сопровождаться протоколированием, а если дело происходит на дороге, то с обязательным участием понятых из числа незаинтересованных и независимых лиц, а также с использованием одноразового мундштука", — говорит юрист.

Если водитель прошел медицинское тестирование при инспекторе ДПС непосредственно на дороге, он все равно имеет право не согласиться с результатами такого экспресс-освидетельствования и потребовать его прохождения в медицинском учреждении.

На дорогах также нередки случаи, когда инспектор требует произвести осмотр или досмотр автомобиля.

Следует отличать понятия осмотра и досмотра. Осмотр — это следственное действие, порядок которого регламентирован уголовно-процессуальным законом. Проводиться оно может либо при расследовании преступления, либо при проведении проверки сообщения о преступлении следователем или сотрудниками органа дознания.

В любом случае осмотр либо сопровождается обязательным составлением протокола, или с приглашением понятых.

Досмотр транспортного средства — это мера административного принуждения, проводится в целях обнаружения орудий совершения или предметов административного правонарушения. Досмотр автомобиля проводится с участием двух понятых либо под видеозапись.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 01:05
    Гость: должны руководствоваться этой логикой и базовыми принципами

    Марсианка? "руководствоваться этой логикой и базовыми принципами" должны, в первую очередь, судьи. Но система прогнила и погрязла в коррупции настолько, что судей вывели из зоны действия законов и правил, их гаец даже не имеет право отправить на медосвидетельствование! Знают судьи, что гайцы с наркологами давно уже в тандеме работают..

  2. 12.05.2021, 20:38
    Гость: Время Ч.

    Нормальные автомобилисты давно про это все знают. Это только кто купил права не в курсе, но они и ездить толком не могут.

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