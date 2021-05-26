Саломея Сванадзе: дата рождения, биография, личная жизнь

15:40 26.05.2021

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Краткая справка

Саломея Николаевна Сванадзе

Дата рождения: 02.10.1987

Место рождения: г. Москва

Место проживания: г. Москва, г. Монреаль (Канада)

Специальность: пластический хирург (маммопластика, ринопластика, абдоминопластика)

Биография

Саломея Николаевна Сванадзе родилась в 2 октября 1987 года в семье врачей.

С самого детства Саломея поняла, что хочет помогать другим людям. В школе она ходила вместе с папой на операции и смотрела, как мама принимает пациентов.

Окончив школу, Саломея выбрала для себя направление: пластическая хирургия, поэтому поступила на специальность «Лечебное дело» в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, где защитила диплом с отличием. В 2011 году она прошла интернатуру по общей хирургии на кафедре хирургии ГКБ №61.

В этом же году пластическая хирургия была официально признана врачебной специальностью, и Саломея поступила в ординатуру в первом потоке студентов.

Свою первую операцию будущий доктор Сванадзе провела ещё на третьем курсе института под руководством опытного хирурга. Так что к 2011 году, когда Саломея параллельно с учёбой начала практиковаться в качестве ассистента в ведущих московских клиниках пластической хирургии, опыт у неё уже был.

Успешно пройдя ординатуру, Саломея в 2014 году поступила в аспирантуру, а в 2018 получила квалификацию «преподаватель-исследователь». Ещё через год она защитила диссертацию на тему «Совершенствование деятельности медицинских организаций по пластической хирургии на примере маммопластики».

Сегодня Саломея Николаевна Сванадзе – один из лучших пластических хирургов нашей страны. На её счету более 1 500 успешных операций.

Личная жизнь Саломеи Сванадзе

Несмотря на серьёзную загрузку Саломея не забывает и о личной жизни. В 2014 году на летней веранде одного их московских ночных клубов она встретила будущего мужа – Тима Тэру (Tim Théroux). Юрист из Канады был ошеломлён красотой девушки, и спустя три года они поженились.

Свадьба прошла на горе Мтацминда в г. Тбилиси. После свадьбы молодожёнов ждал незабываемый медовый месяц на Амальфитанском побережье Италии.

Совсем недавно в семье Сванадзе-Теру было пополнение. Дата рождения сына Саломеи: 21 августа 2019 года. Молодым родителям хотелось дать малышу такое имя, чтобы оно хорошо звучало на всех четырёх языках, на которых они разговаривают: русский, грузинский, английский и французский, поэтому они называли его Макс (Maxime).

Саломея признаётся, что с рождением сына им с мужем приходится лучше планировать время и иногда просить помощи у родных, но всё равно они безумно счастливы. Семья в полном составе часто путешествует по всему миру, не забывая заглядывать и в гости к прабабушке и прадедушке маленького Макса.