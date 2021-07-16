В России свернут программу льготного автокредитования

13:37 16.07.2021

Правительство РФ решило свернуть программу льготного автокредитования. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники.

На перезапуск программы из бюджета выделили дополнительные 5 млрд руб. Изначально ожидалось, что новая выдача автокредитов с господдержкой начнется весной, но этого не произошло. «Чиновники отозвали выделенные банкам лимиты финансирования», — сообщил собеседник издания. Также отмечается, что изначально запуск программы планировали приурочить к выборам в Госдуму, однако в Минпромторге уже в июне-июле признавали, что авторынок и так перегрет.

Источники газеты в автоконцернах назвали решение не возобновлять программу ожидаемым, но странным, поскольку последний месяц власти анонсировали перезапуск. По данным издания, от нее решили отказаться из-за нехватки машин и перегретого рынка.

Программа перезапуска льготного автокредитования предусматривала компенсацию из бюджета 10% авансового платежа за машины стоимостью до 1,5 млн рублей. Механизм льготного кредитования был рассчитан в основном на модели «Автоваза».

Сегодня РБК также сообщил, что российские банки стали чаще отказываться гражданам в автокредитах: в июне уровень одобрения заявок на них снизился до 36,9% — ниже он был только весной 2020 года. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, банки реже выдают автокредиты из-за роста спроса на них «на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам».