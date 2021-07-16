В России свернут программу льготного автокредитования

© KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ решило свернуть программу льготного автокредитования. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники.

На перезапуск программы из бюджета выделили дополнительные 5 млрд руб. Изначально ожидалось, что новая выдача автокредитов с господдержкой начнется весной, но этого не произошло.  «Чиновники отозвали выделенные банкам лимиты финансирования», — сообщил собеседник издания. Также отмечается, что изначально запуск программы планировали приурочить к выборам в Госдуму, однако в Минпромторге уже в июне-июле признавали, что авторынок и так перегрет.

Источники газеты в автоконцернах назвали решение не возобновлять программу ожидаемым, но странным, поскольку последний месяц власти анонсировали перезапуск. По данным издания, от нее решили отказаться из-за нехватки машин и перегретого рынка.

Программа перезапуска льготного автокредитования предусматривала компенсацию из бюджета 10% авансового платежа за машины стоимостью до 1,5 млн рублей. Механизм льготного кредитования был рассчитан в основном на модели «Автоваза».

Сегодня РБК также сообщил, что российские банки стали чаще отказываться гражданам в автокредитах: в июне уровень одобрения заявок на них снизился до 36,9% — ниже он был только весной 2020 года. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, банки реже выдают автокредиты из-за роста спроса на них «на фоне ускоряющейся инфляции и ожидаемого роста ставок по кредитам».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2021, 18:21
    Гость: ...что позволяет людям экономить...

    Странное у Вас представление об экономии - автомобиль в кредит....
    Когда на Вас открывают кредитный счет, то лично Вы платите больше, а в государстве появляется инфляция.
    Экономия?
    --
    Морковка по 89 - это как раз следствие кредитной экономики.

  2. 16.07.2021, 15:23
    Гость: ABCD

    А вы так и не поняли? Всё это предлог. За ростом цен на продукты не следите? Морковку за 89р ещё не видели?
    Просто сейчас пр-во последовательно отменяет всё, что угодно, что позволяет людям экономить, сейчас уже не просто плати как есть, а или плати или сдохни.

  3. 16.07.2021, 13:51
    Гость: Контрразведчик

    Льготное автокредитование надо оставить крестьянам-жителям Русских деревень, особенно в Сибири на Дальнем Востоке, Сахалине и Курильских островах!!!

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