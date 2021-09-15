Беспилотникам могут запретить ездить вокруг Кремля

10:00 15.09.2021

В России могут появиться запретные зоны для движения беспилотных автомобилей, пишет газета "Ведомости".

По данным издания, инициаторами предложения выступила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ при поддержке Минтранса. Предположительно ограничения могут коснутся района Московского Кремля, а также вокруг ГУМа и ЦУМа. Отмечается, что окончательно границы таких районов еще не определены.

По мнению экспертов, ограничения для движения беспилотных автомобилей могут ввести, так как данный транспорт является потенциально опасным для горожан и может создавать проблемы для движения. Кроме того, такие автомобили могут быть захвачены и использованы для террористических актов. Ряд специалистов также предлагает ограничить их движение на территориях с плохой дорожной инфраструктурой.

"Для беспилотников очень важно считывать информацию с объектов, которые находятся вокруг. Поэтому также имеет смысл создать запретные зоны в местах, где проводятся ремонтные работы, замена дорожного полотна, бордюров и иные работы, которые временно сужают дорожное пространство. В подобных районах движение транспорта всегда затруднено, и беспилотнику может быть проблематично ехать по заданному алгоритму", — говорят эксперты.

Ранее в Минтрансе анонсировали испытания беспилотных автомобилей без участия водителей в период с 2021 по 2024 год. В свою очередь "Яндекс" объявил о запуске беспилотных такси для перевозки пассажиров уже в 2021 году. Сначала вывести восемь коммерческих беспилотных такси выедут на дороги Иннополиса (Татарстан). В столице десять таких машин появятся в этом или следующем году. Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей.