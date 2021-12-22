Госдума окончательно отменила обязательный техосмотр
Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законодательство, отменяющие обязательный техосмотр.
Обязательный техосмотр отменяется для автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых ими в личных целях. На транспортные средства, принадлежащие юрлицам, закон не распространяется, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не должны», - отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.
При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он будет необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот вы сами себя и накажете т.к ТО проходят не для "дяди",а СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!Знакомый у меня поехал в Крым и увидел загоревшуюся красную лампочку тормозной системы,останавливался и подливал тормозную жидкость,пока не пошел дым и металлический звук появился.Остался живой т.к не заклинило колесо от стёртой напрочь тормозной колодки! На верёвке притащили в сервис,тоже никогда ТО не проходил,хотя в движении и колёса отваливались!
Прибалтика:"Toyota Picnic" 2.2TD 1998 г(6 мест).Только что прошел ежегодный ,обязательный ТО/169 евро: дорожный налог и оплата ТО/; обязательны действующие права и медкомиссия.Привезли 7-ю из Германии,езжу 16 лет,готовлю к ТО сам или при необходимости в автосервисе.ТО занимает 20-25 минут ,включая проверку на СО.Езжу по ЕС и в Россию без ограничений,сегодня только по своей республике.Машин было много всяких и новых и "секонд хэнд",но ТО всегда было обязательно,как и резина колёсная по сезону!
в принципе верное решение - убрали ментам и бюрократии кормушку.
вопрос о безопасности на дорогах - нет никакой безопасности и быть не может.
остается Ответственность за ущерб нанесенный третьим лицам - то есть страховка.
требования страховых компаний - по факту тот же техосмотр и даже Хуже. потому что страховщики имеют тенденцию к максимальному ужесточению и мелкому контролю.
остается еще казус с новыми машинами.
то что Новые с завода машины необходимо закатывать на техосмотр - это очевидный абсурд.
и да, требование пдд к техническому состоянию авто тоже никто не отменял.
так что я лично не вижу вокруг чего тут копья ломать.
У Тебя извращённое представление о том что такое правильный водитель.
Правильный водитель правильно водит. Всё. Остальное о других правильных людях.
Статистику бы поизучал, узнал бы что ДТП от неисправности авто - мизер. Первое место как всегда держит нарушение ПДД, на втором - синька.