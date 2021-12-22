Госдума окончательно отменила обязательный техосмотр

Автомобильная пробка

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законодательство, отменяющие обязательный техосмотр.

Обязательный техосмотр отменяется для автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых ими в личных целях. На транспортные средства, принадлежащие юрлицам, закон не распространяется, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не должны», - отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он будет необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2021, 17:31
    Гость: Время...

    Вот вы сами себя и накажете т.к ТО проходят не для "дяди",а СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!Знакомый у меня поехал в Крым и увидел загоревшуюся красную лампочку тормозной системы,останавливался и подливал тормозную жидкость,пока не пошел дым и металлический звук появился.Остался живой т.к не заклинило колесо от стёртой напрочь тормозной колодки! На верёвке притащили в сервис,тоже никогда ТО не проходил,хотя в движении и колёса отваливались!

  2. 22.12.2021, 17:20
    Гость: Евро..

    Прибалтика:"Toyota Picnic" 2.2TD 1998 г(6 мест).Только что прошел ежегодный ,обязательный ТО/169 евро: дорожный налог и оплата ТО/; обязательны действующие права и медкомиссия.Привезли 7-ю из Германии,езжу 16 лет,готовлю к ТО сам или при необходимости в автосервисе.ТО занимает 20-25 минут ,включая проверку на СО.Езжу по ЕС и в Россию без ограничений,сегодня только по своей республике.Машин было много всяких и новых и "секонд хэнд",но ТО всегда было обязательно,как и резина колёсная по сезону!

  3. 22.12.2021, 17:16
    Гость: g

    в принципе верное решение - убрали ментам и бюрократии кормушку.
    вопрос о безопасности на дорогах - нет никакой безопасности и быть не может.
    остается Ответственность за ущерб нанесенный третьим лицам - то есть страховка.
    требования страховых компаний - по факту тот же техосмотр и даже Хуже. потому что страховщики имеют тенденцию к максимальному ужесточению и мелкому контролю.
    остается еще казус с новыми машинами.
    то что Новые с завода машины необходимо закатывать на техосмотр - это очевидный абсурд.
    и да, требование пдд к техническому состоянию авто тоже никто не отменял.
    так что я лично не вижу вокруг чего тут копья ломать.

  4. 22.12.2021, 17:15
    Гость: Европеец

    У Тебя извращённое представление о том что такое правильный водитель.
    Правильный водитель правильно водит. Всё. Остальное о других правильных людях.

  5. 22.12.2021, 16:44
    Гость: Время Ч.

    Статистику бы поизучал, узнал бы что ДТП от неисправности авто - мизер. Первое место как всегда держит нарушение ПДД, на втором - синька.

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