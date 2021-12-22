Госдума окончательно отменила обязательный техосмотр

12:18 22.12.2021

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в законодательство, отменяющие обязательный техосмотр.

Обязательный техосмотр отменяется для автомобилей, принадлежащих физлицам и используемых ими в личных целях. На транспортные средства, принадлежащие юрлицам, закон не распространяется, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не должны», - отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

При этом техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он будет необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции.