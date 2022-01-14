Украинские такси решили оборудовать кассовыми аппаратами
В Верховной раде готовится законопроект, обязывающий украинских таксистов устанавливать в автомобилях кассовые аппараты.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутата от президентской партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева.
«Проект закона находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился», - заявил Гетманцев.
Ожидается, что В Раде законопроект появится в конце января.
В настоящее время рассчитаться за услуги такси на Украине можно тремя способами: наличными, картой и онлайн на сайте. При этом терминалы есть только в машинах крупных таксомоторных компаний. Гетманцев считает, что установление кассовых аппаратов позволит как посчитать точное число работников данной сферы, а также избежать сокрытия доходов.
Стоит отметить, что для принятия законопроекта за него должны проголосовать не менее 226 депутатов. При этом только одна президентская фракция «Слуга народа» насчитывает 242 депутата.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Украинские танки решили оборудовать кассовыми аппаратами."
Затея пустая, как бубен шамана!
Откуда возьмутся деньги для пенсионеров?
Зачем нам эта информация?
Левацкие конфискаторы жаждут жрать в три горла - им плевать на ваши права..
право у них одно - вас Грабить.