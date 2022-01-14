Украинские такси решили оборудовать кассовыми аппаратами

В Верховной раде готовится законопроект, обязывающий украинских таксистов устанавливать в автомобилях кассовые аппараты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета украинского парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутата от президентской партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева.

«Проект закона находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры. Я достаточно жестко требую, чтобы он появился», - заявил Гетманцев.

Ожидается, что В Раде законопроект появится в конце января.

В настоящее время рассчитаться за услуги такси на Украине можно тремя способами: наличными, картой и онлайн на сайте. При этом терминалы есть только в машинах крупных таксомоторных компаний. Гетманцев считает, что установление кассовых аппаратов позволит как посчитать точное число работников данной сферы, а также избежать сокрытия доходов.

Стоит отметить, что для принятия законопроекта за него должны проголосовать не менее 226 депутатов. При этом только одна президентская фракция «Слуга народа» насчитывает 242 депутата.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 17:43
    Гость: В заголовке статьи ошибка, читайте правильно:

    "Украинские танки решили оборудовать кассовыми аппаратами."

  5. 14.01.2022, 15:59
    Гость: d

    Левацкие конфискаторы жаждут жрать в три горла - им плевать на ваши права..
    право у них одно - вас Грабить.

Все комментарии (8)
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