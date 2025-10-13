СПЧ попросил МВД обратить внимание на госномера без триколора

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в МВД России с просьбой обратить внимание на водителей, использующих автомобильные номерные знаки без изображения российского флага.

Отмечается, что для государственных регистрационных знаков (ГРЗ) действуют два ГОСТа - 1993 года, согласно требованиям которого печать цветного флага необязательна, и 2018 года, по которому флаг является обязательным. Некоторые владельцы новых автомобилей перевешивают на них выданные ранее номерные знаки, а также сознательно изготавливают дубликат ГРЗ без триколора, пишет ТАСС.

Фадеев отметил, что трудно понять, чем владельцы таких автомобилей руководствуются, "но это явно не вопрос эстетики". То ли владелец машины так показывает свое пренебрежение к российскому государству и отрицает светскую власть, то ли он делает призывы к сепаратизму или чему-либо подобному, сообщил глава СПЧ, добавив, что в любом случае это является поводом обратить на таких граждан внимание.

Фадеев считает, что надо установить единый стандарт для ГРЗ и дать срок для приведения их в соответствие со стандартом, например, в течение года.

В СПЧ отмечают, что речь не идет о запрете государственных регистрационных знаков квадратной формы, которые используют владельцы японских и американских автомобилей. 

  1. 14.10.2025, 01:10
    Гость: гость

    Одни понты на уме.Жертвуй половину зарплаты на фронт - польза будет больше...Какая разница есть ли триколор? ГРЗ есть-достаточно. Не до понтов нынче.....

  4. 13.10.2025, 19:49
    Гость: Имрек

    Множить сущности, сиречь шить политику не надо. А то употребленное словосочетание "дать срок" начинает играть совсем другими красками. Так и до отковыривания эмблем и спарывания лейблов в принудительное порядке дойди можно, лоб расшибить. Кстати, никогда не задумывались почему в СССР не принято было вывешивать красный флаг частным порядком?

  5. 13.10.2025, 19:34
    Гость: действительно

    Царь есть, а царский колор-три игнорируется. Пор-р-роть негодяев! Да и дело вроде себе нашли.

