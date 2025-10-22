В России начнут аннулировать права водителей с опасными заболеваниями

09:15 22.10.2025

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, позволяющий аннулировать водительские удостоверения у граждан, у которых выявлены заболевания, несовместимые с управлением транспортом. Эти нормы закреплены в поправках к законам о персональных данных и безопасности дорожного движения, принятых в 2025 году, сообщает ТАСС.

Согласно документу, если у водителя обнаружат признаки заболеваний, входящих в перечень медицинских противопоказаний, медицинская организация обязана уведомить ГИБДД. После этого гражданин должен пройти внеочередное медосвидетельствование в течение трёх месяцев. Если диагноз подтвердится или водитель не явится на обследование, его права будут аннулированы.

Перечень противопоказаний утверждается правительством РФ. В него входят эпилепсия, шизофрения, расстройства психического развития, шизотипические нарушения личности, слепота и нарушения цветового зрения. Ранее водители с подобными диагнозами могли управлять автомобилем до окончания срока действия удостоверения.

Как пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, система позволит в режиме реального времени отслеживать состояние здоровья водителей. Медицинские базы данных будут интегрированы с системами МВД, что обеспечит автоматическую передачу информации о противопоказаниях без указания диагноза. После получения сигнала ГИБДД сможет оперативно аннулировать водительские права.