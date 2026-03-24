«Красивые» автомобильные номера можно будет резервировать через «Госуслуги»

Mitsubishi Outlander © KM.RU, Кирилл Савченко

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении в России механизма резервирования автомобильных госномеров, сообщает «Коммерсант».

Поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств» были внесены в Государственную думу депутатами фракции «Новые люди» в октябре 2025 года. Ранее лидер партии Алексей Нечаев предлагал на встрече с Владимир Путин узаконить продажу «красивых» номеров. Тогда глава государства поддержал идею.

Согласно законопроекту, с 1 июля 2026 года автовладельцы смогут заранее бронировать регистрационные знаки из доступных вариантов через портал «Госуслуги». Порядок процедуры и стоимость определит ГИБДД, при этом внесенная плата возврату не подлежит.

Авторы инициативы отмечают, что отсутствие легального механизма привело к формированию теневого рынка «красивых» номеров. Сейчас они нередко продаются на неофициальных аукционах, где их стоимость может достигать нескольких миллионов рублей.

По оценке «Новых людей», внедрение новой системы способно приносить федеральному бюджету до 25 млрд рублей ежегодно.

