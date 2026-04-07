Мальта заплатит молодым водителям €25 тыс. за отказ от прав на пять лет
Мальтийские власти запустили программу по борьбе с заторами, водители до 30 лет могут добровольно сдать удостоверение на пять лет и получить за это €25 тыс. Инициатива под названием Driving Licence Surrender Scheme стартовала в январе 2026 года, а прием заявок на первый год продлится до 30 июня. Общий бюджет на 2026 год составляет €5 млн, пишет РБК со ссылкой на Times of Malta.
Участники обязуются не садиться за руль любого транспортного средства ни на Мальте, ни за ее пределами в течение всех пяти лет. Ежегодно они получают по €5 тыс., а общая сумма компенсации достигает €25 тыс. Первый платеж перечисляют после одобрения заявки и сдачи прав, последующие — в годовщины первой выплаты.
Чтобы участвовать, нужно соответствовать ряду критериев:
- возраст — до 30 лет;
- постоянное проживание на Мальте не менее семи лет;
- наличие водительских прав категории B не менее 12 месяцев;
- права должны быть выданы страной — членом Европейского союза.
В программе существуют и ограничения. На компенсацию не могут претендовать лица, чья работа требует наличия действующих прав (например, профессиональные водители), а также публичные должностные лица и их супруги, имеющие право на служебный автомобиль. Если участник программы будет пойман за рулем в течение пяти лет, ему придется выплатить штраф в размере €5 тыс., помимо уголовной ответственности за вождение без прав, а также вернуть всю сумму полученного гранта, рассчитанную с даты нарушения до окончания срока действия соглашения.
Если участник решит досрочно прекратить участие в программе, ему необходимо будет вернуть Transport Malta оставшуюся часть гранта. Например, при отказе на 13 месяце нужно будет вернуть €20 тыс. Исключение составляют случаи, когда отказ связан с уважительными причинами.
По окончании пятилетнего срока участники смогут получить новые права, но для этого им потребуется пройти 15 часов обязательного обучения в автошколе. За первые недели действия программы заявки подали около 100 человек.
Общее количество зарегистрированных автомобилей на Мальте продолжает расти, только за последний квартал 2025 года их число увеличилось на 3,2 тыс., что в среднем составляет 35 машин в день. Плотность автомобилей на Мальте достигает 797 машин на 1 тыс. жителей.
Прелестная власть - в очередной раз раздать не нуждающимся бюджетные деньги =)
А вы посчитайте сумму - грант получат ровно 1000 человек. И теперь сами покумекайте, кто именно. Вангую, что это будут жены различных чиновников и бизнесменов, которые имеют права, но катаются вместе с мужем на одном авто, т.е. своими правами не пользуются.
Я бы добавил еще одно важное условие: количество штрафов за последние 2 года не менее 5 тыс евро. Так гарантированно убедились бы, что человек ездил, и во-вторых, убрали бы с дорог злостного нарушителя, чттобы было безопаснее.
В РФ это решается много мудрее. Не давать права типо они не умеют водить. Пересдача минимум через 6 месяцев. Отрисовка спрошных на экзаменационных маршрутах так, чтобы нельзя было не пересечь сплошную. Не сдал! Отрисовка парковочных мест намного ниже предписанных МВД. Например 4м80см вместо мин 5 метров при парковке в бокс. Не сдал! Оспорить нельзя. "У нас умнее правила предписанных в МВД". Или менее 6 метров при параллейной парковке вместо минимальных 7м50см. Не сдал! Превышение скорости на 1 км/ч в 20км/ч зоне. "Не сдал!". Не так посмотрел на инспектора. "Не сдал!".
Вот это власть! Вот бы и у нас так, двадцать пять тыщ долларов! Можно не работать.
А еще надо иметь Гражданство Луны и 2 головы с рогами :)))Власти Мальты всегда были невеликого умишка,но зачем уж так позориться-то ?