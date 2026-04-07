Мальта заплатит молодым водителям €25 тыс. за отказ от прав на пять лет

Мальтийские власти запустили программу по борьбе с заторами, водители до 30 лет могут добровольно сдать удостоверение на пять лет и получить за это €25 тыс. Инициатива под названием Driving Licence Surrender Scheme стартовала в январе 2026 года, а прием заявок на первый год продлится до 30 июня. Общий бюджет на 2026 год составляет €5 млн, пишет РБК со ссылкой на Times of Malta.

Участники обязуются не садиться за руль любого транспортного средства ни на Мальте, ни за ее пределами в течение всех пяти лет. Ежегодно они получают по €5 тыс., а общая сумма компенсации достигает €25 тыс. Первый платеж перечисляют после одобрения заявки и сдачи прав, последующие — в годовщины первой выплаты.

Чтобы участвовать, нужно соответствовать ряду критериев:

возраст — до 30 лет;

постоянное проживание на Мальте не менее семи лет;

наличие водительских прав категории B не менее 12 месяцев;

права должны быть выданы страной — членом Европейского союза.



В программе существуют и ограничения. На компенсацию не могут претендовать лица, чья работа требует наличия действующих прав (например, профессиональные водители), а также публичные должностные лица и их супруги, имеющие право на служебный автомобиль. Если участник программы будет пойман за рулем в течение пяти лет, ему придется выплатить штраф в размере €5 тыс., помимо уголовной ответственности за вождение без прав, а также вернуть всю сумму полученного гранта, рассчитанную с даты нарушения до окончания срока действия соглашения.

Если участник решит досрочно прекратить участие в программе, ему необходимо будет вернуть Transport Malta оставшуюся часть гранта. Например, при отказе на 13 месяце нужно будет вернуть €20 тыс. Исключение составляют случаи, когда отказ связан с уважительными причинами.

По окончании пятилетнего срока участники смогут получить новые права, но для этого им потребуется пройти 15 часов обязательного обучения в автошколе. За первые недели действия программы заявки подали около 100 человек.

Общее количество зарегистрированных автомобилей на Мальте продолжает расти, только за последний квартал 2025 года их число увеличилось на 3,2 тыс., что в среднем составляет 35 машин в день. Плотность автомобилей на Мальте достигает 797 машин на 1 тыс. жителей.