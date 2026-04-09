В России вводят новый ГОСТ для электромопедов и мотоциклов

08:33 9.04.2026

В России утвердили новый ГОСТ для мопедов и мотоциклов с электрическим приводом. Обновлённые требования начнут действовать уже в мае и, как ожидается, должны повысить безопасность такого транспорта, пишет РИА Новости.

В Росстандарте пояснили, что основные меры закладываются ещё на этапе проектирования техники. Новый стандарт подробно описывает требования к эксплуатационной безопасности электромопедов и электромотоциклов.

Одно из ключевых нововведений касается запуска движения: чтобы перевести силовую установку из выключенного состояния в рабочий режим, водителю теперь нужно будет выполнить как минимум два действия. Такой подход должен снизить риск случайного старта.

Кроме того, на приборной панели обязательно должна появиться индикация, которая ясно показывает, что транспорт находится в режиме движения. Отдельно прописано и требование по отображению низкого заряда батареи, чтобы водитель мог заранее оценить запас хода и безопасно завершить поездку.

В ведомстве подчеркивают, что новый ГОСТ стал частью более широкой системы регулирования мототранспорта в России, которая направлена на повышение безопасности, качества и совместимости техники.