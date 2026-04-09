В России вводят новый ГОСТ для электромопедов и мотоциклов

В России утвердили новый ГОСТ для мопедов и мотоциклов с электрическим приводом. Обновлённые требования начнут действовать уже в мае и, как ожидается, должны повысить безопасность такого транспорта, пишет РИА Новости.

В Росстандарте пояснили, что основные меры закладываются ещё на этапе проектирования техники. Новый стандарт подробно описывает требования к эксплуатационной безопасности электромопедов и электромотоциклов.

Одно из ключевых нововведений касается запуска движения: чтобы перевести силовую установку из выключенного состояния в рабочий режим, водителю теперь нужно будет выполнить как минимум два действия. Такой подход должен снизить риск случайного старта.

Кроме того, на приборной панели обязательно должна появиться индикация, которая ясно показывает, что транспорт находится в режиме движения. Отдельно прописано и требование по отображению низкого заряда батареи, чтобы водитель мог заранее оценить запас хода и безопасно завершить поездку.

В ведомстве подчеркивают, что новый ГОСТ стал частью более широкой системы регулирования мототранспорта в России, которая направлена на повышение безопасности, качества и совместимости техники.

  1. 09.04.2026, 13:36
    Гость: Буратиносъ

    Что вы так негодуете ?В Крокодиле (а может,в Литературке,не помню уже)когда-то была такая рубрика :"ИКД" - имитация кипучей деятельности.
    А то вдруг из Кремля буркнут:это что за дармоеды ?Кто таковы,зачем?Разогнать и рекрутировать на Фронт !

  2. 09.04.2026, 13:04
    Гость: а

    Где права то брать?Если бы можно было бы записаться на госуслугах в МФЦ или ГИБДД где проверят знания ПДД и предложат проехать змейку между конусами и мед справку ещё видимо потребуют,тогда да это дело!Ато пойди туда не знаю куда, принеси нам права не знаю откудова.У многих категория М автоматом получена,а умеют ли они мокиком управлять?Вот не уверен,навык должен быть совсем отличен от В.

  4. 09.04.2026, 12:33
    Гость: Мне не понятно

    Чтобы ездить на авто по дороге, нужно получить права, повесить номер, платить штрафы и спотыкаться об гаи. А для самокатов и велосипедов всех видов этого ничего не надо. Разве не логично сделать общее правило, что ездить по дороге можно только при наличии прав и номера? С другой стороны, это своеобразный естественный отбор, когда дураки не будут плодить новых дураков, только водителей жалко, они крайними остаются. Поэтому, лучше дуракам усложнить допуск на дороги.

  5. 09.04.2026, 12:30
    Гость: Буратиносъ

    \\\по тротуарам пугать прохожих и давить детей?\\\
    И что,много "задавили" ?Или ТЕБЯ переехали,и потому ты так глупо верещишь ?

Все комментарии (14)
Выбор читателей
То, что доктор прописал
В Азовском море при атаке БПЛА затонул сухогруз
КСИР сообщил о гибели главы иранской разведки
Как власти будут выявлять тех, кто пользуется VPN: методичка Минцифры
Избранное
Антиутопия Замятина в действии: РГСУ начал тестирование социального рейтинга студентов
Михаил Серышев и Петр Елфимов стали «Отшельниками» на сорокалетии «Арии»
Талантливые школьники отправятся в «Артек» за счет бюджетных средств
Живодеры под видом чиновников: в России запретили импортные корма для домашних питомцев
Черный кофе «Светлый Металл» (CD-переиздание)
Оберманекен «Астрология» (винил)
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Сергей Черняховский. Европа, Постмодерн и евронацизм
«В 2014 году восстал не только Крым. За помощью к России обратилось всё русскоязычное население Украины её ключевых городов»
Стереозвук feat. Среда «Когда придет весна» (интернет-сингл)
«СерьГа», 7 февраля, «16 Тонн»
