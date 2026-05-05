В России изменили порядок сдачи экзаменов для получения водительских прав
Правительство России обновило порядок сдачи экзаменов на водительские права. Часть изменений вступит в силу уже сейчас, а отдельные нормы начнут действовать с марта 2027 года, сообщает РБК.
Главное нововведение — ужесточение сроков. Практический экзамен теперь должны назначить не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось до полугода. Если кандидат не успеет пройти «практику» за шесть месяцев, теоретический экзамен придется пересдавать заново.
При этом сроки можно будет перенести — для этого нужно подать заявление в подразделение ГАИ. Одновременно расширен список оснований для прекращения экзамена и аннулирования результатов. В частности, речь идет об использовании телефонов и других устройств для передачи или хранения информации. В таких случаях повторная попытка будет доступна только через год.
С 1 марта 2027 года упростят и подачу документов: при оформлении заявления через «Госуслуги» медицинскую справку можно будет не прикладывать, если данные уже есть в системе ЕГИСЗ. Однако если срок действия заключения истечет в процессе оформления, процедуру приостановят до обновления информации.
Параллельно обсуждается переход на электронные документы для водителей. Предлагается разрешить предъявлять права и регистрационные данные автомобиля в цифровом виде через специальный сервис с QR-кодом и проверкой через «Госуслуги».
Права на знание ПДД и вождение авто еще не дает гарантии что их обладатель готов рулить и главное правильно без недопущения ДТП. Я за руль служебного авто отца (ГАЗ-67) сел в 14 лет так как водитель был сильно ранен в войне, часто болел и поэтому отец в это время сам был за рулем. Однако ему по работе было некогда водит машину и поэтому он мне иногда поручал ездить по мелким поручениям в банк с кассиром или на жд станцию за учебными пособиями. Наверно это было согласовано с единственным автоинспектором на весь район так как я с малых лет водил мопед и имел опыт вождения. ГАЗ-67 военная машина с механическим тормозом требующего определенных усилий для нажатия и при резком торможение я нажимал на педаль обоими ногами так как сил было маловато одной.
Сегодня авто совсем другие и их может водить даже первоклассник, но скорости другие и интенсивность движения в разы больше чем в начале 60-х годов прошлого столетия. Поэтому я бы никогда не доверил ученику 7 класса руль даже если он знает ПДД и сдал теорию. Я до сих пор активен за рулем и поэтому всегда жду от таких неопытных водил неожиданных манеров и думаю что так делают и остальные опытные водители. Особенно опасны молодые дамы за рулем так как они при неожиданных ситуаций могут вместо тормоза нажать на газ или резко повернуть создав аварийную ситуацию.
Ужесточение сдачи на права правильно так как жизнь и здоровье людей дороже чем купленные права.
надо со школьной скамьи,а не издеваться над людьми.
взятки еще повысятся, все что делают наши правители приводит к тому, что жизнь людей становится все хуже и хуже