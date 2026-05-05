В России изменили порядок сдачи экзаменов для получения водительских прав

Правительство России обновило порядок сдачи экзаменов на водительские права. Часть изменений вступит в силу уже сейчас, а отдельные нормы начнут действовать с марта 2027 года, сообщает РБК.

Главное нововведение — ужесточение сроков. Практический экзамен теперь должны назначить не позднее чем через 60 дней после успешной сдачи теории. Ранее на это отводилось до полугода. Если кандидат не успеет пройти «практику» за шесть месяцев, теоретический экзамен придется пересдавать заново.

При этом сроки можно будет перенести — для этого нужно подать заявление в подразделение ГАИ. Одновременно расширен список оснований для прекращения экзамена и аннулирования результатов. В частности, речь идет об использовании телефонов и других устройств для передачи или хранения информации. В таких случаях повторная попытка будет доступна только через год.

С 1 марта 2027 года упростят и подачу документов: при оформлении заявления через «Госуслуги» медицинскую справку можно будет не прикладывать, если данные уже есть в системе ЕГИСЗ. Однако если срок действия заключения истечет в процессе оформления, процедуру приостановят до обновления информации.

Параллельно обсуждается переход на электронные документы для водителей. Предлагается разрешить предъявлять права и регистрационные данные автомобиля в цифровом виде через специальный сервис с QR-кодом и проверкой через «Госуслуги».