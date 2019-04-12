Законопроект о запрете микрофинансовых организаций внесен в Госдуму

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Микрофинансовые организации нужно оставить в прошлом. Такое решение диктует социально-экономическое положение в стране, считают депутаты.

Деятельность микрофинансовых организаций (МФО) приводит к быстрому росту долгов населения и снижению уровня жизни, считают авторы законопроекта, поступившего сегодня на рассмотрение в Госдуму.

Депутаты предлагают отменить закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№ 151-ФЗ), тем самым запретив микрокредитование в стране.

Они отмечают, что социально-экономическое положение в стране все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к услугам МФО. Из-за этого количество выданных микрозаймов ежегодно растёт, а вместе с ним увеличивается и число безнадежных просрочек.

В первой половине 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн займов на 110 млрд руб. По сравнению с 2017-м эти показатели выросли на 19% и 17% соответственно.

А почти 40% из действующих сейчас семи млн микрозаймов сильно просрочены, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Безнадежный срыв сроков фиксируется по самым мелким займам «до зарплаты» у клиентов, впервые обратившихся в МФО.

При этом основные заемщики МФО – граждане с испорченной кредитной историей. 20% заемщиков обращаются в микрофинансовые организации из-за низкого дохода и непостоянного места работы, сообщает «Право.ру»

Такие тенденции, считают авторы документа, свидетельствуют о том, что страна не готова к развитию сферы МФО. Несмотря на то, что микрофинансовые организации – общемировая практика, в России их деятельность приводит к ухудшению положения граждан.

Инициаторами проекта стали депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Ранее в Госдуму поступил законопроект о запрете микрозаймов под залог жилья. Таким образом граждан хотят защитить от мошенничества с недвижимостью. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что депутаты и сенаторы предлагают обезопасить неквалифицированных инвесторов-физлиц: МФО смогут получить от них заём не более 3 млн руб.