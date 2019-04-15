]]> ]]>
Главная Экономика Новости

НДФЛ для россиян с низкой зарплатой предложили отменить

08:12 15.04.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
Материалы по теме:

Освободить от подоходного налога могут россиян, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. Такой законопроект планирует рассмотреть правительство. Об этом сообщили «Известия».

Издание сослалось на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально трудовых отношений.

Законопроект затронет граждан, чей доход после вычета НДФЛ меньше 13 тысяч рублей. Это средний показатель по стране. В каждом регионе пересчет будет производиться отдельно.

В Трудовом кодексе прописано, что работодатель не имеет права начислять сотруднику зарплату меньше МРОТ (минимального размера оплаты труда). По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2017 году 15,2% россиян получали зарплату менее 13,8 тысяч рублей. Это около 11 миллионов граждан. Данных за 2018 год пока нет.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов Олег Соколов пояснил, что пока не проводились консультации о введении налогового вычета. Генеральный директор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова полагает, что с введением новой системы освобождения от уплаты НДФЛ может возрасти количество так называемых «серых» зарплат, когда работником часть денег выплачивается официально, а другая часть выдается на руки «в конвертах».

Темы: Социальные проблемы в России, Налогообложение в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.04.2019, 08:51
Гость: классик сказал

Не верю.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.