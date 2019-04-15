НДФЛ для россиян с низкой зарплатой предложили отменить
Освободить от подоходного налога могут россиян, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. Такой законопроект планирует рассмотреть правительство. Об этом сообщили «Известия».
Издание сослалось на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально трудовых отношений.
Законопроект затронет граждан, чей доход после вычета НДФЛ меньше 13 тысяч рублей. Это средний показатель по стране. В каждом регионе пересчет будет производиться отдельно.
В Трудовом кодексе прописано, что работодатель не имеет права начислять сотруднику зарплату меньше МРОТ (минимального размера оплаты труда). По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2017 году 15,2% россиян получали зарплату менее 13,8 тысяч рублей. Это около 11 миллионов граждан. Данных за 2018 год пока нет.
Секретарь Федерации независимых профсоюзов Олег Соколов пояснил, что пока не проводились консультации о введении налогового вычета. Генеральный директор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова полагает, что с введением новой системы освобождения от уплаты НДФЛ может возрасти количество так называемых «серых» зарплат, когда работником часть денег выплачивается официально, а другая часть выдается на руки «в конвертах».