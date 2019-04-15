НДФЛ для россиян с низкой зарплатой предложили отменить

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Освободить от подоходного налога могут россиян, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. Такой законопроект планирует рассмотреть правительство. Об этом сообщили «Известия».

Издание сослалось на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально трудовых отношений.

Законопроект затронет граждан, чей доход после вычета НДФЛ меньше 13 тысяч рублей. Это средний показатель по стране. В каждом регионе пересчет будет производиться отдельно.

В Трудовом кодексе прописано, что работодатель не имеет права начислять сотруднику зарплату меньше МРОТ (минимального размера оплаты труда). По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2017 году 15,2% россиян получали зарплату менее 13,8 тысяч рублей. Это около 11 миллионов граждан. Данных за 2018 год пока нет.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов Олег Соколов пояснил, что пока не проводились консультации о введении налогового вычета. Генеральный директор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова полагает, что с введением новой системы освобождения от уплаты НДФЛ может возрасти количество так называемых «серых» зарплат, когда работником часть денег выплачивается официально, а другая часть выдается на руки «в конвертах».