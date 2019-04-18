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Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

13:40 18.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", - цитирует Медведева "Интерфакс".

Он пояснил, что документом "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений". "В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты", - уточнил глава правительства.

Кроме того, расширяется запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

10 апреля кабинет министров Украины расширил перечень подпадающих под эмбарго товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 15:28
Гость: ВДВ

Батьке тоже кран перекрыли.
18.04.2019, 14:41
Гость: Русский

...ПРЕКРАСНО! Это не просто удар по фашистам из Куева, но одновременный удар и по предателю Луке. Теперь Лука будет вынужден закрывать свои нефтеперерабатывающие заводы: рынка сбыта больше НЕТ!
18.04.2019, 14:40
Гость: Поручик

Основную часть нефтепродуктов Украина получает через Белоруссию, поэтому данный указ очередная кремлевская Филькина грамота. Из-за взаимных санкций Беларусь стлала ведущим экспортером нефти и цитрусовых, которые якобы там выращивается она просто процветает на реэкспорте контрабанды со всеми приграничными странами и делать ничего особо не надо только подправлять документы и переклеивать этикетки чем раньше Польша занималась.
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