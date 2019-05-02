20:29

Сегодня по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию поступила качественная российская нефть, сообщил госконцерн "Белнефтехим".

"Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Проблема с качеством сырья, поступающего из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла в середине апреля. Утром 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" полностью остановила прием нефти из России для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

"Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки. Позже в компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.

