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В Белоруссию поступила качественная российская нефть

20:29 2.05.2019
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Сегодня по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию поступила качественная российская нефть, сообщил госконцерн "Белнефтехим".

"Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Проблема с качеством сырья, поступающего из России в Белоруссию по "Дружбе", возникла в середине апреля. Утром 30 апреля "Гомельтранснефть Дружба" полностью остановила прием нефти из России для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.

"Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки. Позже в компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.
 

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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03.05.2019, 00:18
Гость: И впредь без "шуток"!..

Дошло до хапуг, что бессмысленно париться:
На грязь вместо нефти никто не позарится!
Иметь претендуя стабильный навар,
Пускай поставляют добротный товар!
02.05.2019, 22:26
Гость: Что ни заголовок,

то радость, то печаль!
Бывшая жена рассказала о моей любви к роскоши.
02.05.2019, 22:06
Гость: Как так ?

За что им поставлять, да ещё качественную? Хватит кормить белыхрусов! Кормить надо только своих, только россиян! Бамбарбия кергуду!
Все комментарии (6)
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