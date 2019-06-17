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Максим Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях

21:43 17.06.2019
Фото со страницы Максима Орешкина в соцсети
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил, почему у него 12 заместителей. Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает РБК.

«У Минэкономразвития самая широкая повестка, и оно вовлечено практически во все вопросы, связанные со стратегическим развитием государства － с региональной политикой, с международной повесткой, экономической и социальной политикой. За каждое направление отвечает свой специалист», — объяснил Орешкин.

Вопрос к министру возник после того, как новым его заместителем стал бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Он в МЭР будет отвечать за вопросы интеграции Союзного государства, ЕАЭС и СНГ.

Темы: Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 00:23
Гость: иван

каждому чиновнику по 12 заместителей ибезработицы не будет каждому главе сельского поселения хватит и 6 советников своих голов нет пустые
18.06.2019, 00:01
Гость: Путник

Чем бы его заместить?
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