]]> ]]>
Главная В России Новости

Экс-посол России в Белоруссии Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

13:03 17.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в тексте за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева.

Ранее Бабич занимал должность посла России в Белоруссии. Но в конце апреля президент России Владимир Путин освободил его от этой должности. Бабича сменил в Минске Дмитрий Мезенцев.

Бабич возглавлял дипломатическую миссию в Минске с августа прошлого года. До этого он занимал должность полномочного президента России в Приволжском федеральном округе.

МИД Белоруссии оказался недоволен новым российским послом, особенно после ряда резких заявлений Бабича. В частности, дипломат ответил на слова Александра Лукашенко о стоимости Белорусской АЭС. Лукашенко заявил, что стоимость первой в стране атомной электростанции может составить не менее семи миллиардов рублей. Однако Бабич ответил, что главу государства ввели в заблуждение и Москва никогда не называла таких цифр.

Министр иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российскому послу нужно понять специфику страны, где он работает, и начать относиться к ней с большим уважением. После он даже заявил, что Бабич разрушает выстроенные отношения между двумя государствами.

По поводу поведения российского посла высказался даже Александр Лукашенко, который заявил, что Кремль сам разберется со своим представителем.

Темы: Россия, Белоруссия, Министерство экономического развития РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.06.2019, 18:52
Гость: На "трезвый" от 17.06.2019, 14:58 и 16:16

Приведите конкретный пример в пользу вашего высказывания:
- "Бабич делом доказал что при желании можно изменить ситуацию в пользу народа..."
Когда и что он сделал для народа? Если сделал, то для какого "народа"?
Разве его политика в Белоруссии не была жесткой, концентрированной политикой либерастического крыла российской власти на удушение Батьки?
Вы или "наивный" или провокатор...
"Кадровики Кремля" назначают "вся, и всех, и всё", в том числе и "...либеральное болото г.Орешкина..." они же успешно "назначили"...
Ваша клевета на крупного учёного-экономиста и государственного деятеля, академика РАН С.Ю. Глазьева, выдаёт вас "с головой" - как либераста и русофоба. Вероятно - скрытого, или, как сейчас принято говорить - "крипто..."
Именно академик Глазьев инициировал создание и создал и Таможенный союз, и ЕАЭС.
При нём эти объединения успешно развивались.
А сняли его либерасты из Кремля и Правительства...
После этого развалить всё оказалось довольно просто...
А Бабич и не экономист, и не дипломат. Он всего лишь либераст в "овечьей шкуре"...
Последствия будут соответствующие...
17.06.2019, 17:46
Гость: 2704

"И Щуку бросили в реку". ПосЁл подпортил отношения между государствами и в наказание ... стал замминистра!
17.06.2019, 17:05
Гость: run

И нос … почти как у Буратино :)
Все комментарии (14)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.