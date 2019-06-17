Экс-посол России в Белоруссии Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

13:03

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в тексте за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева.

Ранее Бабич занимал должность посла России в Белоруссии. Но в конце апреля президент России Владимир Путин освободил его от этой должности. Бабича сменил в Минске Дмитрий Мезенцев.

Бабич возглавлял дипломатическую миссию в Минске с августа прошлого года. До этого он занимал должность полномочного президента России в Приволжском федеральном округе.

МИД Белоруссии оказался недоволен новым российским послом, особенно после ряда резких заявлений Бабича. В частности, дипломат ответил на слова Александра Лукашенко о стоимости Белорусской АЭС. Лукашенко заявил, что стоимость первой в стране атомной электростанции может составить не менее семи миллиардов рублей. Однако Бабич ответил, что главу государства ввели в заблуждение и Москва никогда не называла таких цифр.

Министр иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российскому послу нужно понять специфику страны, где он работает, и начать относиться к ней с большим уважением. После он даже заявил, что Бабич разрушает выстроенные отношения между двумя государствами.

По поводу поведения российского посла высказался даже Александр Лукашенко, который заявил, что Кремль сам разберется со своим представителем.