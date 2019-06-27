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Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

18:20 27.06.2019
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство экономического развития РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

"Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов", — приводит ее слова РИА Новости.

Глава департамента сослалась на данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора составляет 12-14 процентов от всего экономического оборота в России. В то же время, по информации МВФ, 33,4 процента российской экономики "в тени", добавила она.

"Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах", — подчеркнула Панина.

 

Темы: Экономическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 21:05
Гость: Влад 33

Тот кто имеет оооочень много денег уже сейчас - его не тронут, так как его доход и расход - трудно даже просчитать.., да и находятся данные средства - во многих банках мира ( в США, если банк обанкротился, клиенту возвращают до 250 тысяч .. всего.. Можно приобрести страховку на свой вклад, но там ты сам укажешь все свои суммы .., а так - храни сколько хочешь... и где хочешь..., хотя в последние годы и в Америке идёт контроль , например :- подарил чек на 5 тысяч $ молодоженам, а они просят потом тебя подписать бумагу, пришедшую к ним из их банка, что это я им подарил, так как банк, без моей подписи в данной банковской бумаге ( хотя этот мой чек- именной, с указанным моим именем и .. ) , данный чек - не примет!..)значит данное новшество направлено в категорию лиц рангом пониже.., то есть тех, кто оставляет чаевые ( богатые - обычно - скряги!)), на тех, кто пробует подняться в бизнесе, но против тех, кто может одолжить вам два мешка денег - наличными..
Вообщем - ничего нового.. Не стоит волноваться..)). Это все уже где-то есть и опробовано в последние 10 лет , как минимум!))
Удачи всем!
27.06.2019, 20:56
Гость: Микита

Главное, все набирающее силы ощущение – что мы «им» не нужны. По милости сырьевого уклона нашей экономики мы ничего полезного для «них» не производим, а проедаем «их» ресурсы. Для обслуживания «их» трубопроводов нужно всего 2 миллиона человек. Вот «они» и угробили образование с медициной. Новые поколения деградируют. Ни работать, ни воевать они уже не будут. Еще два, три поколения – и все. От нас не останется и следа.
Одного не пойму. Зачем власти испытывают народное терпение? Еще как-то понятно было агрессивное поведение верхов в 90-е, когда они занимались «первоначальным награблением капитала», после которого нам обещали цивилизованное будущее.
Но сейчас они уже набили свои кубышки доверху и через верх, настроили дворцов, накупил, яхт в которых жить и кататься некому – но не уняли свою алчность. Теперь им нужно превратить народ в обобранных холопов…
Никогда ничем хорошим это не заканчивалось. Ни для народа, ни для власти. Богатая история России тому подтверждение. Выигравших не будет.
27.06.2019, 20:28
Гость: А

ХУ-ХУ не Хо-ХО. Оборзели слуги народа.
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