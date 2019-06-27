Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

18:20

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина.

"Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов", — приводит ее слова РИА Новости.

Глава департамента сослалась на данные Росстата, согласно которым доля теневого сектора составляет 12-14 процентов от всего экономического оборота в России. В то же время, по информации МВФ, 33,4 процента российской экономики "в тени", добавила она.

"Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах", — подчеркнула Панина.