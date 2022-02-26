Torch Project «Камышовый рай» (компакт-кассета)

Исполнитель: Torch Project, Название: «Камышовый рай», Стиль: IDM, Год: 2022

Группа «День Донора» в 90-е годы играла социально ориентированный постпанк и была одним из рупоров партии Эдуарда Лимонова, ныне, увы, находящейся под запретом. Нововолновая аскеза аранжировок и техническая подкованность лидера команды Александра Аронова (вкупе с его тягой к творческому отшельничеству) как бы подразумевали, что рано или поздно последует обращение к продвинутой электронике. И это произошло уже в наши дни.

Сейчас у Аронова новый Torch Project – такой же бескомпромиссный, но с электронным саундом. IDM, электро и все остальное, подо что не грех станцевать, но что не отключает мозги, а, напротив, придает мыслям отточенность и ясность — таковы нынешние горизонты ароновского детища. Рассматриваемый альбом формации навевает ассоциации с дискотекой на камышовой плантации под неусыпными дулами охранников. В заглавной песне альбома своевременные сетования не то, что «куда ни плюнь — попадешь в начальника, куда ни плюнь — попадешь в мента». Тема продолжена в других песнях на букву К - «Космос уже не тот» (уже название чего стоит) и «Контроль», вскрывающую тоталитарную подоплеку вождей и неспособность общества существовать без нависающей над ним угрозы войны.

Воля к сопротивлению нарастает в песне «Никола Топор». В ней танцевальность уходит на задний план перед умным и хлестким текстом. Сам образ Николы Топора очень многогранен — это и название старинного поселения в Ярославской области, чьи жители славились своей непокорностью; и зловещий апокрифический антипод Николая Чудотворца — наподобие католического Крампуса; и образ народной вольницы, выраженный, напоример, в знаменитой фразе Александра Герцена «к топору зовите Русь».

Каждый, как водится, выберет трактовку по себе, так что при тоталитарном саунде Torch Project, Александр Аронов отнюдь не промывает мозги слушателю. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы вконец не скурвилось», - заявляется в песне «Дитя» под экстатичные стоны некоей порнодивы. Даже в условиях серого индустриального гетто герой Аронова находит привлекательные черты, поэтому его «Промзона» источает свет. Возможно, все дело в правильно подобранных источниках вдохновения, которые как бы осве(я)щают унылый урбанистический пейзаж. В песнях Torch Project обильно цитируются: «Передваижные Хиросимы» («Крысы и доллары»), «Адаптпация» («Пепел»), а «Опять Маяковский» - вообще развернутый ответ на «Маяковку» дружественной Аронову «Банды Четырех». Прошли десятилетия, памятник поэту больше не заливается дождем, но и нет очистительной жертвы, в виде удавившегося на Арбате алкоголика, вместо которого — понатыканные по все столичным окраинам угрюмые полисмены…

В нынешних удушливых реалиях музыка Torch Project воспринимается как глоток свежего воздуха. Особенно — если слушать альбом на кассете, обложка которой стилизована под маргинальную книжную серию «Альтернатива», а названия песен прописаны на корпусе по-английски. Рискнете, например, перевести такое заглавие - «I don’t give a fuck about the frost»?..