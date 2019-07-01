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Россияне стали избегать крупных покупок и кредитов

13:00 1.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Более половины жителей России не собираются в ближайшее время делать крупные покупки. Еще большее количество считает неудачной идеей обращаться в банк за кредитом. Свободные деньги люди предпочитают класть на счет.

Неблагоприятным для крупных покупок период назвали 58% респондентов в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения. Его результаты опубликованы на сайте ВЦИОМ. Противоположно настроена четверть принявших участие в исследовании: за серьезными приобретениями готовы отправиться 25% россиян.

Еще 74% опрошенных заявили, что сейчас не слишком хорошее время для оформления кредитов. За подобные финансовые сделки высказались 13% респондентов.

Если имеются свободные деньги, то лучше всего положить их в банк. Во всяком случае, такой точки зрения придерживаются 46% опрошенных социологами россиян. Почти треть принявших участие в исследовании — 32% — хотят, наоборот, забрать деньги с банковского счета.

Чтобы сохранить максимальную сумму в будущем, в настоящее время 68% участников опроса предпочли бы тратить деньги по минимуму. Быстрее потратить зарплату или пенсию стремятся 22% респондентов. Сбережения при этом они предпочитают вкладывать в нечто ценное.

ВЦИОМ провел свой опрос 27 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Темы: Социальные проблемы в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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