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Эксперты предупредили о скором дефолте США

07:57 9.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что это может произойти из-за слишком низких налоговых поступлений, которые выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее 6 процентов.

Аналитики подчеркивают, что США могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению. Ранее специалисты предсказывали, что США превысят эту отметку лишь в октябре-ноябре 2019 года.

При этом нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, а вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.

Специалисты считают, что правительство не должно уходить в отпуск без соответствующего решения о госдолге. По его словам, в противном случае, Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018 финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020-му он превысит отметку в триллион. При этом, госдолг, вероятнее всего, сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства никак не контролируются.

Темы: США, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 14:17
Гость: Massachusetts

20% мирового ВВП США верный признак скорого дефолта. не верите у Хазина спросите или у Леонтьева ,уж они то знают ,ещё лет 10 назад обещали крах доллара и рост деревянного.
09.07.2019, 13:32
Гость: Реплика

То, что происходит в США "дефолтом" называть нельзя. Дефолт - это когда нет денег и взять их неоткуда. А гегемония просто поднимут планку допустимого внутреннего долга и напечатают вагон баксов для погашения долгов внешних. У них в принципе не может быть дефолта.
09.07.2019, 13:23
Гость: Pupsik

Да сколько можно одну и ту же лапшу 15 лет гонять для ушей российских терпил-аборигенов? Поднятие планки госдолга у них это давно отработанный технический вопрос, который есть даже неким традиционным ритуалом - президент просит, конгресс подтверждает, ФРС рисует новые деньги... Долга то по сути и нет - США как гос-во должны частному ЦБ, который находится на их территории, а поэтому в каждый момент может быть национализирован, а долг - аннулирован.
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