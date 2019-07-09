Эксперты предупредили о скором дефолте США

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США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что это может произойти из-за слишком низких налоговых поступлений, которые выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее 6 процентов.

Аналитики подчеркивают, что США могут превысить лимит государственного долга уже в начале сентября, если конгресс не примет решения по его повышению. Ранее специалисты предсказывали, что США превысят эту отметку лишь в октябре-ноябре 2019 года.

При этом нижняя палата американского парламента 26 июля уходит в отпуск, а вопрос повышения лимита госдолга еще не поднимался.

Специалисты считают, что правительство не должно уходить в отпуск без соответствующего решения о госдолге. По его словам, в противном случае, Вашингтон рискует не обеспечить исполнение своих кредитных обязательств.

В начале 2019 года государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Кроме того, за 2018 финансовый год дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020-му он превысит отметку в триллион. При этом, госдолг, вероятнее всего, сохранит тенденцию к ускорению роста, поскольку расходы правительства никак не контролируются.