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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

22:06 18.07.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, пишет РБК.

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсо. Соответственно, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 335 руб. в 2019 году. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — уточнил экономист.

Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 руб.) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — объяснил Гимпельсон. Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он.

Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%.

Темы: Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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19.07.2019, 05:35
Гость: Трезвый

вывод. Соль в том что это касается работников крупных и мелких предприятий,а если взять в целом по всем работающим она будет ниже и притом значительно. При СССР главное в социальном планирование был баланс доходов и расходов начиная с районного уровня и в целом по стране. Сейчас наверняка работники Росстата даже не слышали об этом и дурят себя и народ надуманными показателями не понимая что ложные цифры не решают ничего кроме облизывания правительства и создание кривых зеркал. Росстат должен подчиняться президенту напрямую и его работа должна контролироваться Госдумой и Ген. прокурором.
19.07.2019, 04:57
Гость: Великий УКР

Значит надо придумать новые налоги.Сбор мизерный,но с нищего по копеечке-олигарху новая яхта.
19.07.2019, 00:14
Гость: Олег

Ниже Серж, ниже, чем 500 евро. Это может быть и 50 евро, и 350.
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