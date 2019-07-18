Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

22:06

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, пишет РБК.

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсо. Соответственно, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 335 руб. в 2019 году. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — уточнил экономист.

Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 руб.) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — объяснил Гимпельсон. Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он.

Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%.