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Правительство планирует снять запрет на госзакупки импортной продукции

15:51 20.07.2019
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции. Строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака  направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.

"Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм "третий лишний" и ценовые преференции. Таким образом, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции", - пояснили ТАСС в Минпромторге.

Принцип "третий лишний" действует при госзакупках определенных товаров. Так, если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Правительство России
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Комментарии читателей
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20.07.2019, 18:34
Гость: Европеец

Скорее всего это так, к сожалению.
20.07.2019, 18:03
Гость: Юрий СПб

Ошибаешься, прозорливый ты "наш". Попросту, соскучились наши чинуши по откатам иноземным. Импортозамещение откатов не предусматривает.
20.07.2019, 17:04
Гость: а то как же

Кормовая база съеживается, а кушать хоцця много и всегда..
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