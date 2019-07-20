Правительство планирует снять запрет на госзакупки импортной продукции

15:51

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции. Строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.

"Предполагается вводить запрет только в целях защиты обороны и безопасности страны, в остальных случаях применять механизм "третий лишний" и ценовые преференции. Таким образом, это позволит в закупочной деятельности установить единый подход к импортозамещению по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции", - пояснили ТАСС в Минпромторге.

Принцип "третий лишний" действует при госзакупках определенных товаров. Так, если на участие в торгах поступило минимум две заявки отечественных или производителей стран Евразийского экономического союза, то иностранная компания к конкурсу уже не допускается.