Бесплатные гости: как миллион туристов из КНР обносят бюджет Петербурга

13:16

Дельцы из КНР создали в северной столице теневой бизнес, который приносит убытки городу

За последние пять лет число туристов из Китая, которые посещают Санкт-Петербург, увеличилось на 100%. Местным властям вроде только радоваться – бурный турпоток – это солидные деньги в бюджет. Но не тут-то было – в кратчайшие сроки дельцы из КНР создали в северной столице теневой бизнес, который приносит убытки городу.



Фото с сайта holiday.by

Если в 2013 году вторую столицу России посещало около 350 тысяч туристов из КНР, то в 2018 году, по данным комитета по туризму горправительства, их насчиталось уже 800 тысяч. Сказалось падение рубля после 2014 года – туры в Россию для китайцев теперь самые дешевые.

Более того, они стали по карману сельскому населению Китая, которое зачастую не может позволить себе посещение Пекина и Великой китайской стены. Как правило, тур в Россию подразумевает десятидневный «двойник» Москва – Петербург за 70 тыс. рублей, если на наши деньги.

«Привыкли шумно и бурно общаться»

Проследим за маршрутом китайских путешественников в Петербурге. В последнее время их пускают не в каждый солидный отель. По словам управляющего гостиницы «Гельвеция» Юниса Теймурханлы, «китайцы привыкли очень шумно и бурно общаться, что мешает другим постояльцам». Галдят, короче говоря.

Тут надо знать характер китайцев, менталитет. У них принято всё обсуждать на повышенных тонах, с энтузиазмом, большой группой людей, подолгу. Досуг такой.

Автор бывал в пекинских гостиницах, и такой вербальный шум-гам в соседних номерах начинался с 5-6 утра. Действительно, раздражает, спать уже невозможно. Потому в Петербурге некоторые гостиницы, особенно в пригородах типа Пушкина или Петергофа, полностью ориентируются на китайцев.

Другим потенциальным постояльцам прямо говорится – у нас все лето будет несколько сот китайцев. Тут сразу для понятливых ясно: беги, путник, беги. Есть и множество мини-отелей в центре Питера, которые уже несколько лет являются китайской «малиной».

И в этом ничего такого не было, если б не появились совершенно нелегальные «отели» чисто для китайцев, которые на самом деле представляют собой выкупленные их соотечественниками жилые квартиры – обычно 3-4-комнатные. В самых разных районах Петербурга, но все же преимущественно ближе к центру.

На фоне принятия в России закона о фактическом запрете хостелов в жилых домах, такие незаконные «квартирники» только множатся. Они не просто мешают другим жителям постоянным шумом, но и уходят от российских налогов.

Такие «гостиницы» не имеют кассовых аппаратов, более того, вся оплата происходит еще до поездки туристов в Россию, эта уже устойчивая схема. По ней работают и некоторые китайские «кафе».

Принцип тот же самый – выкупается петербургская квартира (реже снимается) прямо в жилом доме и там оборудуется столовая. Конечно, с китайской кухней (китайцы привередливы в гастрономии, и редко едят что-то, кроме своего). Главное, и эти деньги уходят мимо бюджета Петербурга. А ведь местные власти публично так радуются, что турпоток из КНР в северную столицу ежегодно растет…

Иосиф Габуния, почетный адвокат РФ:

«По нашим законам, граждане КНР имеют полное право приобрести в России недвижимость, ту же квартиру. Согласно п. 3 ст. 62 Конституции РФ, иностранцы могут свободно владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью. Однако распоряжаться и делать на квартире бизнес – разные вещи. Если жилье используется как кафе, оно должно переводиться в нежилой фонд, само собой, владелец должен регистрироваться как ИП. Такой же алгоритм при использовании недвижимости в качестве мини-гостиницы. Надо платить налоги, иначе такая «предпринимательская деятельность» квалифицируется не иначе, как преступление».

Корреспондент «Новых известий» переговорил с китайским предпринимателем, у которого свой ресторан на Казанской улице. Он ведёт свой бизнес честно, живёт в Петербурге почти четверть века и сам возмущен тем, что происходит в его сегменте рынка:

«Ко мне в ресторан редко завозят официальные группы китайских туристов. Их возят по квартирам, которые покупают или снимают китайцы под общепит. Там же готовят, там же их кормят привычной едой. Естественно, человек с улицы в такие «кафе» попасть не может. Это маленькая мафия. И деньги с обедов перечисляются прямо в Китай или же оставляются там авансом управляющему перед поездкой в Россию».

Нана Гвичия, зампредседателя комитета по туризму администрации Санкт-Петербурга:

«Городские власти знают об описываемой проблеме. И меры принимаются. Скоро для групп организованных китайских туристов комитетом будет разработана специальная платежная система, которая «замкнет» на себе расходы туристов из КНР в северной столице».

Но и это еще не все, относительно того, как «маленькая китайская мафия» дурит солидные петербургские налоговые органы. Дело в том, что зачастую налог на прибыль и для легальных китайских ресторанов со свистом уходит мимо бюджета города.

Пример. Если в китайском ресторане, коих сейчас в Питере уже почти сотня штук, поест россиянин, то оплатит картой или наличными – все как обычно. А вот китайцы оплачивают счет, переводя по телефону деньги управляющему, который находится в Китае. При этом не пробивается чек. Или пробивается, но рублей на пятьсот на всю группу человек из пятидесяти. Просто и эффективно, хоть и совершенно незаконно.

Зоя Егорова, петербургский экскурсовод:

«Мы, петербургские, российские экскурсоводы оказались лишними на этом рынке услуг. Такого невозможно было представить еще несколько лет назад, но появился мобильный банкинг… Сложилась система, которую контролируют сами китайцы. Им не нужны местные. А туристы фактически не оставляют денег в Петербурге, ущемляя наш бюджет. Кстати, точно также дело обстоит и в США с китайскими туристами. Китайские туристы – вещь в себе. Рынок, переваривающий китайских туристов где-то на 90% - непрозрачный, теневой. С этим надо что-то делать, но наше государство молчит, как будто его устраивает терпеть убытки. Может, политика важнее. У нас же теперь китайский вектор после 2014 года».

Избили петербурженку

Примерно также дело обстоит с магазинчиками, которые обслуживают, в основном, только китайцев. Они не имеют опознавательных знаков, о них знаю только китайские гиды, которые возят группы с соотечественниками.

К примеру, такие магазинчики-лотки есть в домах на Оранжерейной улице знаменитого пригорода Пушкина. В них продают янтарь. Перед этим китайских туристов водят смотреть в Екатерининском дворце Царского села знаменитую Янтарную комнату, более того, гиды, раздразнивая, надевают кулоны с янтарем.

После такой навязчивой рекламы гости северной столицы в магазинчиках за ценой не стоят – сметают кулоны по цене до полумиллиона рублей!

Кстати...

Петербургские журналисты провели эксперимент и записали на диктофон выступления нескольких китайских гидов перед группами своих соотечественников. И отдали эти записи для перевода отечественным китаистам.

Вот что, оказывается, гиды рассказывают туристам из КНР про петербургские достопримечательности и вообще про русских людей:

* показывая на Медный всадник:

«Змея не случайно оказалась в скульптурном ансамбле. Дело в том, что змея в России – священное животное, примерно, как корова в Индии».

* на территории Петропавловской крепости, указывая на здание гауптвахты, построенном в конце 18 века:

«Это первое строение, которое возвел Петр Первый в Петербурге – там он и жил вместе с семьей».

* у памятника Петру скульптора Шемякина:

«Этот памятник подарок Петербургу от Швеции. Да, эти территории Россия забрала у шведов, но те оказались очень воспитанными».

* об общих вопросах:

«В России просто огромные пособия для женщин, которые растят ребенка без мужа. До 16 лет. Но если женщина вступает в брак, то финансовая ответственность уже на муже. Поэтому в России так популярны гражданские браки. Так русские обманывают свое государство»;

«Женщины в России рожают в основном девочек, потому что едят огромное количество квашеной капусты»;

«Если хотите иметь русскую жену, учитывайте, что после свадьбы они быстро толстеют, совсем другими внешне людьми становятся».

Вообще в Пушкине этим летом творятся дикие вещи. Китайцев привозят столько, что во дворец образуются очереди на 5-6 часов. Другие гости города и, собственно, петербуржцы, вынуждены проводить это время на ногах, но для китайцев и тут появились привилегии.

Опять же их соотечественники продают им складные стульчики, а также еду с питьем. Довольно дорого, но китайский турист готов платить. И этот вроде незатейливый бизнес на самом деле приносит миллионы, даже крохи от которых не попадают в петербургский бюджет.

А недавно китайские туристы так тянулись в Пушкине к прекрасному, что избили в очереди в Екатерининский дворец 29-летнюю петербурженку, она госпитализирована… Не поделили место в очереди…

Китайские дебоширы 53-х и 45-ти лет были задержаны сотрудниками Росгвардии, но, по данным нашего корреспондента, уголовное дело возбуждать не стали. Потому что китайцы – братья навек?..

Тем временем

Недавно петербургские туроператоры и гиды пожаловались на «китайскую мафию» в своей сфере бизнес-омбудсмену при президенте РФ Борису Титову. В открытом письме отмечается, что «сфера въездного туризма переходит под контроль китайских компаний – субъектов теневого предпринимательства»; «необходимо защитить интересы российских гидов от незаконной конкуренции со стороны китайских коллег путем федерального закона об обязательной аттестации гидов».

Б. Титов обещал передать пожелания туроператоров и переводчиков президенту РФ. И на днях сообщил, что выполнил свое обещание.

Автор: Евгений Колесников