Журналисты ФАН рассказали, как несанкционированные митинги уничтожают столичный бизнес

16:38

ВЦИОМ опубликовал официальные результаты опроса жителей страны о несанкционированных митингах

Стало известно о том, как несанкционированные митинги в Москве влияют на столичный бизнес. В связи с массовыми беспорядками магазины в центре города пустуют, а их сотрудники наблюдают за «протестами» по другую сторону витрины. Об этом журналистам ФАН рассказали местные бизнесмены.

Елена Воробьева является совладельцем четырех кофеен на Тверской. По её словам, в последние выходные бизнес ушел в минус, так как улица была перекрыта, и заведения пришлось закрыть. А аренда в центре города стоит немалых денег, так что на покрытие расходов уйдет не меньше недели. Работники остались без чаевых, что составляет большую часть их дохода. К тому же, их подвергли опасности, так как они, сами того не желая, оказались в гуще событий.

Лишний выходной для сотрудников кофеин – событие не очень радостное. Баристы оказались без бонусов, что, опять же таки, составляет большую часть от оклада, который они получают. Вот, что сказала по этому поводу журналистам ФАН Анастасия Виноградова:

«Мы закрылись, я уехала с Тверской и сюда не возвращалась. Знаю, что выходы и переходы были закрыты до 11 вечера. Работать, естественно, было невозможно. Из-за принудительного закрытия можно сказать, что мы сохранили свою кофейню, ничего здесь не пострадало».

А сотрудники магазина New Balance рассказали о том, как были вынуждены пробиваться сквозь толпы людей и полицейских, чтобы просто попасть на работу. Безусловно, посетителей при таких условиях дождаться было невозможно, и магазины лишились крупной субботней выручки, на которую рассчитывали. Напомним, беспорядки происходили не только на Тверской, но и на прилегающих к ней переулках – Брюсовом, Вознесенском, Гнездниковском и Леонтьевском.

Сегодня, 2 августа, ВЦИОМ опубликовал официальные результаты опроса жителей страны о несанкционированных митингах, которые в июле прокатились по Москве. Стало известно о том, что не только бизнесмены недовольны массовыми беспорядками – 61% жителей Москвы согласны с тем, что власти города и правоохранительные органы должны предпринимать все необходимые меры для обеспечения порядка в столице.

Кроме того, 54% опрошенный так же считают решение Мосгоризбиркома о недопуске кандидатов от так называемой оппозиции справедливым решением.