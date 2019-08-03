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Дивиденды госкомпаний на 505 млрд рублей прошли мимо бюджета

20:54 3.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Крупнейшая непубличная госкомпания России - АО «Роснефтегаз» - продолжает копить на своих счетах дивиденды госкорпораций, которые проходят мимо федерального бюджета и используются под непубличные проекты Кремля.

Скрывающийся в тени фонд, которому принадлежит контрольный пакет акций «Роснефти», а также значительные доли в «Газпроме» и «Интер РАО», по итогам 2018 года заработал 178 млрд рублей чистой прибыли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные базы «СПАРК».

Получив 143 млрд рублей выручки (дивиденды от госкомпаний), а также 14 млрд рублей процентных доходов (от размещения денег на депозитах) и 48 млрд рублей «прочих доходов», источник которых не раскрывается, «Роснфетегаз» перечислил в бюджет лишь 65 млрд рублей.

111 млрд рублей осталось на счетах самой компании. В результате общий объем нераспределенной прибыли достиг 505 млрд рублей. Это средства, которые «Роснефтегаз» получил как собственник госкорпораций, но до бюджета так и не довел.

На начало 2019 года 289 млрд рублей «Роснефтегаза» были вложены в «краткосрочные финансовые активы». В виде денежных средств и их эквивалентов на счетах было всего 21 млрд рублей.

В 2015 году «Роснефтегаз» стал непубличным акционерным обществом и не раскрывает отчетность, несмотря на то, что владеет ключевыми активами государства в энергетике.

Доступ к телу и счетам компании закрыт даже чиновникам. «Роснефтегаз» - это «черная дыра», он «живет по своим правилам», не отвечает не письма правительства, и все шлет Путину, как будто собственник - он, а не Росимущество, жаловался «Ведомостям» федеральный чиновник в 2016 году.

«Это компания с особым статусом, потому что она ничего не делает, - рассказывал ранее Bloomberg президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Объяснить, зачем нужен «Роснефтегаз», абсолютно невозможно с экономической точки зрения».

Напомним, «Роснефтегаз» создавался как временное хранилище акций «Роснефти» и «Газпрома». Предполагалось, что он будет ликвидирован, как только погасит многомиллиардный кредит, но вернув банкам деньги в 2006 году, продолжает существовать до сих пор, пишет Finanz.ru.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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04.08.2019, 00:43
Гость: Страшно!

Вспоминается горбачевское время, когда все ухудшения шли под лозунгами улучшения, перестройки, борьбы хорошего против всего плохого! И люди все ждали, ждали улучшения, но так и не дождались ..... Вам это ничего не напоминает из теперешней России? И тогда и сейчас слова и лозунги были одни, а дела на самом деле совсем другими! И невольно напрашивается вопрос, а не получится ли с Россией то, что произошло с Советским Союзом? Очень все похоже!!! Неужели горбачевцы держат Россию в своих предательских и воровских руках мертвой хваткой и не отпустят ее, пока она не испустит последний дух?
03.08.2019, 23:31
Гость: ABCD

Технический карман Кремля? В котором от бюджета утаили 7,734,873295 баксов!
То есть это недоплаченные зарплаты, растворившиеся в "инновационных проектах" пенсии, недофинансирование образование и медицина.
Не жизнь а сказка. Гражданам в лицо заявляют что они воры и обязаны 2чесмтно" отдавать последнее, даже не мотивируют уже с чего берут налоги, а сами обкрадывают страну! А сколько у нас таких вот "кремлёвских нычек" всего? И какие там осели колоссальные суммы. Просто шок от всего этого, от масштаба разграбления страны и лжи власти.
03.08.2019, 23:16
Гость: Воры, трепещите!!!

Путин их накажет! Он же бывший коммунист, верный ленинец! А еще он бывший офицер-чекист, верный заветам Феликса Эдмундовича Дзержинского!
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