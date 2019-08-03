Дивиденды госкомпаний на 505 млрд рублей прошли мимо бюджета

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Крупнейшая непубличная госкомпания России - АО «Роснефтегаз» - продолжает копить на своих счетах дивиденды госкорпораций, которые проходят мимо федерального бюджета и используются под непубличные проекты Кремля.

Скрывающийся в тени фонд, которому принадлежит контрольный пакет акций «Роснефти», а также значительные доли в «Газпроме» и «Интер РАО», по итогам 2018 года заработал 178 млрд рублей чистой прибыли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные базы «СПАРК».

Получив 143 млрд рублей выручки (дивиденды от госкомпаний), а также 14 млрд рублей процентных доходов (от размещения денег на депозитах) и 48 млрд рублей «прочих доходов», источник которых не раскрывается, «Роснфетегаз» перечислил в бюджет лишь 65 млрд рублей.

111 млрд рублей осталось на счетах самой компании. В результате общий объем нераспределенной прибыли достиг 505 млрд рублей. Это средства, которые «Роснефтегаз» получил как собственник госкорпораций, но до бюджета так и не довел.

На начало 2019 года 289 млрд рублей «Роснефтегаза» были вложены в «краткосрочные финансовые активы». В виде денежных средств и их эквивалентов на счетах было всего 21 млрд рублей.

В 2015 году «Роснефтегаз» стал непубличным акционерным обществом и не раскрывает отчетность, несмотря на то, что владеет ключевыми активами государства в энергетике.

Доступ к телу и счетам компании закрыт даже чиновникам. «Роснефтегаз» - это «черная дыра», он «живет по своим правилам», не отвечает не письма правительства, и все шлет Путину, как будто собственник - он, а не Росимущество, жаловался «Ведомостям» федеральный чиновник в 2016 году.

«Это компания с особым статусом, потому что она ничего не делает, - рассказывал ранее Bloomberg президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Объяснить, зачем нужен «Роснефтегаз», абсолютно невозможно с экономической точки зрения».

Напомним, «Роснефтегаз» создавался как временное хранилище акций «Роснефти» и «Газпрома». Предполагалось, что он будет ликвидирован, как только погасит многомиллиардный кредит, но вернув банкам деньги в 2006 году, продолжает существовать до сих пор, пишет Finanz.ru.