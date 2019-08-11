]]>
]]>
Главная Экономика Личные финансы

Вице-президент Сбербанка включил музыку вместо ответа на вопрос о процентных ставках в России и Чехии

23:06 11.08.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уклонился от ответа на вопрос о разнице в процентных ставках кредитной организации в России и Чехии

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уклонился от ответа на вопрос о разнице в процентных ставках кредитной организации в России и Чехии, вместо этого предложив послушать музыку собственного сочинения, пишет Znak.com.

На молодежном форуме «Территория смысла» участник из Кабардино-Балкарии спросил Шарова, почему в России процентная ставка Сбербанка составляет 12,9%, а в Чехии — 6,9%.

«Дело в том, что я привез два диска с собой. Этот парень заслужил диск за самый острый вопрос. Спасибо огромное за общение, и это вам урок коммуникации», — сказал Шаров, добавив, что оставшееся время он предпочел бы потратить на то, чтобы участники форума услышали музыку, которую он пишет. 

«Территория смыслов» впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей». В предыдущие годы он базировался во Владимирской о области, в связи с чем назывался «Территория смыслов на Клязьме». Участниками мероприятия стали до 6 тыс. человек. Оно закончится 20 августа.
 

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.08.2019, 23:57
Гость: охотник за бакланами

А что делает Сбербанк в загнивающем Западе, где находятся базы НАТО, и
что на это скажут кремлёвские лизуны, и жители Крыма?
11.08.2019, 23:44
Гость: Патриот Золотой РФ

Потому что наши банкиры талантливее чехов! За музыку надо чем-то платить.
11.08.2019, 23:34
Гость: floww

Это территория смыслов?
Всем ясно в каком смысле этот Шаров ушел от ответа.
Просто послал между делом и плюнул в лицо всем присутствующим.
Урок коммуникации усвоен. Всё, расходимся.
Другого от топ-менеджмента корпорации ожидать и не стоило.
Люди - быдло. Они - снимают сливки.
Не мешайте им это делать!
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.