Вице-президент Сбербанка включил музыку вместо ответа на вопрос о процентных ставках в России и Чехии

23:06

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уклонился от ответа на вопрос о разнице в процентных ставках кредитной организации в России и Чехии

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров уклонился от ответа на вопрос о разнице в процентных ставках кредитной организации в России и Чехии, вместо этого предложив послушать музыку собственного сочинения, пишет Znak.com.

На молодежном форуме «Территория смысла» участник из Кабардино-Балкарии спросил Шарова, почему в России процентная ставка Сбербанка составляет 12,9%, а в Чехии — 6,9%.

«Дело в том, что я привез два диска с собой. Этот парень заслужил диск за самый острый вопрос. Спасибо огромное за общение, и это вам урок коммуникации», — сказал Шаров, добавив, что оставшееся время он предпочел бы потратить на то, чтобы участники форума услышали музыку, которую он пишет.

«Территория смыслов» впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей». В предыдущие годы он базировался во Владимирской о области, в связи с чем назывался «Территория смыслов на Клязьме». Участниками мероприятия стали до 6 тыс. человек. Оно закончится 20 августа.

