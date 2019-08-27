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Сбербанк начал разработку нового логотипа

19:23 27.08.2019
Сбербанк © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Сбербанк начал работу над новым логотипом, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему банка.

Это один из обсуждаемых вариантов нового логотипа, решение о ребрендинге пока не принято.

В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

«Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда «Сбер» для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года», — напомнили в пресс-службе Сбербанка. О вариантах логотипа для экосистемы говорить пока рано, добавили там.

Исходя из размеров Сбербанка, у которого большое количество сервисов и подразделений, а также многообразие продуктов, эксперты оценивают стоимость ребрендинга в сотни миллионов долларов 

Нынешний логотип Сбербанка — бело-зеленый круг с галками со смещенным центром в верхней части — появился десять лет назад. Его цвет Сбербанк описывал как «природно-зеленый в сочетании с солнечным бликом». Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 22:50
Гость: Ну надо же

начали таки?! А я все переживал: начнут или не начнут... Даже сон потерял, все думал: начнут или не начнут... Ну, начали-таки. Теперь заживем, братцы! Теперь нам ничего не страшно! К светлому будущему зашагаем вместе с новым логотипом!
27.08.2019, 21:48
Гость: Му-го-га!!

Глядя на картинку, на ум прходит только одно: "СБЕР Кирдык".
27.08.2019, 21:17
Гость: Жека

Могу слоган написать, за закрытие ипотеки
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