Банки попросили ЦБ смягчить «антиотмывочные» нормы

11:26

Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку РФ смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди тех, кто обратился к ЦБ, кроме самих банков, — брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и платежные системы. Все они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд, устарели и мешают работе и функционированию рынка.

Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих исполнение законодательства. «Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ [противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма] в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — сообщила пресс-служба ЦБ.

В частности, предлагается поднять размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации. Их стоит увеличить с 15 до 100 тысяч рублей. Помимо этого участники рынка требуют разрешения не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешение на пребывание в России.

Кроме того, у регулятора просят установить минимальную сумму транзакции, при которой можно не определять выгодоприобретателя платежа. Также стоит вывести из-под действия закона инвестиционных советников. Сейчас они обязаны контролировать операции клиентов как брокеры, но при этом не имеют права владеть информацией о состоянии их счетов.

Также организации требуют не распространять действие «антиотмывочного» законодательства на страховые компании, не занимающихся страхованием жизни. Это соответствует рекомендациям FATF — межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Нынешние изменения планируется осуществить в рамках нормативной «гильотины», инициированной весной правительством. В cоответствии с этой инициативой из законодательства должны быть исключены устаревшие нормы, а новые — регулярно проходить проверку на актуальность.