Россия заняла 28-е место в рейтинге Doing Business

11:45

Россия заняла 28-е из 190 мест в рейтинге Doing Business, ежегодно составляемом Всемирным банком. За минувший год страна поднялась на три позиции, сообщают «Ведомости».

Скачок России вверх обусловлен проведенными в 2018 году реформами. Авторы доклада отметили ускорение подключения предприятий к электроэнергии и упрощение налоговых условий. Также страна усилила защиту прав миноритарных инвесторов. По остальным показателям страна или ухудшила позиции, или осталась на прежнем месте.

Первое место в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса заняла Новая Зеландия. На второй строчке значится Сингапур. Обе страны сохранили позиции с прошлого года. На третьей строчке расположился Гонконг. В десятку также вошли Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Россия снизила свои позиции по ряду критериев из-за того, что другие страны улучшили свои показатели, сказал представитель Всемирного банка.

Российские чиновники не согласны с такой оценкой Всемирного банка. В Минэкономразвития сказали, что банк не учитывает некоторые изменения, а рейтинг не полностью отражает инвестклимат. В Федеральной налоговой службе указали на непрозрачную процедуру сбора информации для рейтинга.

В 2009-2012 годах Россия занимала 120-123 места в рейтинге Doing Business. В 2012 году Владимир Путин поручил, чтобы правительство вывело Россию на 20-е место в рейтинге к 2018 году. Но этого не случилось — в 2018-м страна заняла 31-е место. В апреле 2019 года Путин поручил обеспечить России 20-е место к 2024 году.