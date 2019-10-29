Это правительство — не наше: за три с лишним десятилетия из России вывели 4 триллиона долларов

Валентин Катасонов: «В советское время такое правительство назвали бы "колониальной администрацией"»

Я уже неоднократно подчеркивал, что мне не нравится широко используемая даже в патриотических СМИ фраза «наше правительство». Оно не наше, потому что откровенно работает на врагов России. В советское время такое правительство назвали бы «колониальной администрацией», а его чиновников — «компрадорской бюрократией».

В этой связи не мог не обратить внимания на только что сделанный комментарий руководителя российских коммунистов Г. А. Зюганова: «Около 1 трлн долларов, — таков объём оттока капитала из России за последние 30 лет. Вместо того чтобы развивать отечественное производство, в том числе высокие технологии, либеральное правительство, по сути, финансирует экономику мировых держав — наших геополитических противников!»

Абсолютно верно: финансирует врагов России. Геннадий Андреевич называет цифру оттока капитала из России — около одного триллиона долларов за три десятилетия. Но мне хотелось бы обратить внимание, что этим триллионом не исчерпывается финансирование наших геополитических противников. Видимо, Геннадий Андреевич, вероятно, использовал ту оценку, которая в марте этого года была озвучена агентством «Блумберг» и которая широко разошлась по российским СМИ.

Согласно консервативной оценке экспертов агентства, общая стоимость выведенных из России за четверть века активов составляет 750 млрд долл. Однако это минимальная величина, как отмечалось в сообщении «Блумберг»; на самом деле, как признают эксперты «Блумберг», она может составлять 1 триллион долларов и даже более.

Из контекста сообщения «Блумберг» становится понятным, что речь идет о чистом оттоке частного капитала из России. Вероятно, эксперты агентства пользовались для оценки платежным балансом Российской Федерации, который, как известно, составляется Банком России.

Особой сенсации в сообщении «Блумберг» я не усмотрел. Они просто просуммировали за 25 лет показатель платежного баланса по чистому оттоку капитала (сейчас эта позиция называется «сальдо финансовых операций»). Получилась упомянутая консервативная оценка в 750 млрд долл.

Но в платежном балансе имеется еще такая позиция, как «Чистые ошибки и пропуски». Она для России не является «технической», т.к. отражает частично нерегистрируемые официально операций по трансграничному движению капитала. Разного рода «серые» схемы по выводу денег из страны.

Статья на протяжении многих лет имела большой хронический минус, причем в отдельные годы значение доходило до 10 млрд долларов. Видимо, с учетом статьи «Чистые ошибки и пропуски» действительно получалась суммарная оценка оттока капитала как минимум 1 триллион долларов. Но оцениваемый экспертами период составляет 25 лет — с 1994 по 2018 гг.

У Геннадия Андреевича назван период в три десятилетия. Т.е. к оценке «Блумберг» следует приплюсовать еще чистый отток капитала за период 1989—1993 гг. Это были очень лихие годы, по которым у Банка России нет сколь-нибудь точных данных (статистика платежного баланса Банка России более или менее была налажена лишь с 1994 года).

Кое-какие расчеты по этому периоду я делал в своей книге «Бегство капитала из России» (М.: Анкил, 2002). Думаю, что в то «революционное» пятилетие из страны утекло не менее полутриллиона долларов (в основном по полулегальным и совсем нелегальным каналам). Таким образом, самая консервативная, с моей точки зрения, оценка утечки капитала за три десятилетия — 1,5 триллиона долларов.

Смею обратить внимание, что в оценках, подобных цифрам агентства «Блумберг», речь идет лишь об оценках чистого оттока капитала в форме прямых, портфельных и прочих инвестиций. Преимущественно это частный капитал. Но ведь имеется и иная форма вывода капитала из страны — в виде накопления официальных валютных резервов. Размещение иностранной валюты из официальных резервов осуществляется в форме валютных депозитов в иностранных банках и в виде покупки казначейских государственных бумаг. А приобретение таких бумаг — наиболее прямая форма финансирования наших геополитических противников.

Долгие годы Банк России в своем портфеле имел облигаций казначейства США на суммы, превышающие 100 млрд долл. Наибольшие вложения в ценные бумаги США были зафиксированы в октябре 2010 года — 176 млрд долл. С помощью этих бумаг закрывалась «дыра» американского бюджета, которая создавалась и продолжает создаваться преимущественно за счет финансирования военных программ США. Можно только облегченно вздохнуть: сегодня вложения Банка России в американские государственные бумаги упали почти до 10 млрд долл. Но зато выросли вложения в другие бумаги, многие из которых эмитированы отнюдь не друзьями России.

Согласно последним данным Банка России, на 1 октября 2019 года международные резервы РФ составили 530,9 млрд долл. Правда, в их составе имеется золото — на сумму 107,8 млрд долл. Валютная часть международных резервов, которую можно и нужно рассматривать как составную часть чистого экспорта капитала из страны, равняется, таким образом, 423,1 млрд долл. Их и следует приплюсовать к упомянутой выше оценке утечки капитала из страны за последние тридцать лет. Получается без малого 2 триллиона долларов.

Но и это не все.

Во-первых, часть капитала из страны уходит совершенно по контрабандным тропам. Такой контрабандный отток может вообще не отражаться в платежном балансе РФ, даже в статье «Чистые ошибки и пропуски». Контрабандный вывод капитала из страны самым тесным образом связан с контрабандной торговлей. Ее масштабы воистину гигантские, я на эту тему уже писал.

Во-вторых, потому что значительные объемы финансовых средств из России выводятся не по статье «капитал» (второй раздел платежного баланса), а по статье «инвестиционные доходы» (первый раздел платежного баланса, называемый «Текущие операции»). В отдельные годы эта «дыра» была даже более громадной, чем дыра под названием «чистый отток капитала».

Иностранные инвесторы, обосновавшиеся в России, регулярно выводят из страны получаемые здесь доходы в виде дивидендов, процентов и прибыли, получаемой от спекуляций на российском финансовом рынке. Эти доходы в платежном балансе фиксируются как «доходы к выплате». Российские экспортеры капитала, в свою очередь, получают доходы от своих активов за рубежом. Они называются «доходы к получению».

Примечательно, что за четверть века платежные балансы РФ фиксируют одну и ту же картину: доходы к выплате превышают доходы к получению. Причем, как правило, такие превышения измеряются не процентами, а разами. Сальдо доходов к получению и доходов к выплате складывается устойчиво со знаком минус. И этот минус измеряется каждый год миллиардами и даже десятками миллиардов долларов. Чтобы не быть голословным, приведу данные по сальдо инвестиционных доходов Российской Федерации за последние десять полных лет (млрд. долл., со знаком минус):

Итого, за десять лет (2009−2018 гг.) чистая утечка финансовых ресурсов под видом «инвестиционных доходов» составила 446,94 млрд долл. За первую половину 2019 года картина такова: инвестиционные доходы к получению составили 23.987 млн долл., а доходы к выплате — 47.130 млн долл. Чистое сальдо за полгода равняется минус 23.143 млн долл. Примечательно, что в 1 квартале отрицательное сальдо составляло 4.110 млн., то во втором оно уже выросло до 19.033 млн. Т.е. процесс резко активизировался. В ближайшее время станут известны цифры по третьему кварталу.

Кстати, по данным Банка России, чистый отток капитала из России за первое полугодие 2019 года составил 23.503 млн долл. Получается, что в первом полугодии величина «дыры» под названием «инвестиционные доходы» оказалась равной «дыре» под названием «чистый отток капитала». Эксперты и российские СМИ очень много говорят и пишут о второй «дыре», но почти ничего — о первой.

Если экстраполировать итоги первого полугодия на второе полугодие, то получится, что чистый отток финансовых ресурсов из страны по разделу платежного баланса «Инвестиционные доходы» составит более 46 млрд долл. Итого, за период 2009—2019 гг. получается почти один триллион долларов. Под прикрытием провозглашенных либеральным правительством лозунгов «интеграции» страны в мировую экономику и «привлечения иностранного капитала» происходит перманентное ограбление России. За период с момента образования Российской Федерации чистая утечка валюты под видом инвестиционных доходов, по моим оценкам, приближается к 2 триллионам долларов.

Итого по всем статьям платежного баланса (статьи, отражающие движение частного капитала; статья «Чистые ошибки и пропуски»; прирост официальных валютных резервов РФ; статьи инвестиционных доходов) за время с начала 1990-х годов набегает суммарная величина «утечек» в 4 триллиона долларов. «Утечки» по каналам чистой контрабанды в указанную суммы я не включаю.

Конечно, возвратить все награбленное в России с того времени весьма проблематично, но часть вернуть можно. Безусловно, нынешнее либеральное правительство этого делать не собирается, ибо компрадорским чиновникам поставлена противоположная задача — сохранять Россию в качестве «дойной коровы» Запада. Задача минимум, которая стоит перед патриотическими силами страны, — введение ограничений и запретов на свободное трансграничное движение капитала и установление для иностранного капитала моратория на вывод инвестиционных доходов из страны. Задача максимум — возвращение награбленных триллионов и введение государственной валютной монополии.