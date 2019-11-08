Нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ

11:55

Крупнейшие российские нефтяные компании собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с критикой идеи Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ), пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо.

Как пишет агентство, Минфин предложил компенсировать госбюджету 60 млрд рублей в год, выпадающих из-за налоговых льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти». Как минимум 30 млрд рублей ведомство планирует получить за счет введения нового налога — на добычу ПНГ.

Представители нефтяных компаний утверждают, что введение НДПИ на ПНГ, который является сопутствующим продуктом, усложняющим добычу нефти, станет дополнительной скрытой налоговой нагрузкой. При этом очищение нефти от ПНГ требует дополнительных финансовых затрат, его утилизация на малых месторождениях часто экономически нецелесообразна, а для снижения негативных последствий на экологию от его сжигания отрасль вложила значительные средства.

Таким образом эта инициатива окажет резкий негативный эффект на всю отрасль, приведет к ухудшению как производственных показателей и экологии.

Авторы обращения также утверждают, что заявления Минфина о выпадающих доходах бюджета не подтверждаются расчетами. Они обращаются к Путину с просьбой поручить правительству доработать законопроект, исключив введение НДПИ на ПНГ.

Сейчас письмо находится в процессе подписания. Предполагается, что оно будет подписано главами «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Газпром нефти», «Русснефти».

Ранее против инициативы Минфина выступили Минэнерго, Ассоциация независимых нефтяных компаний «Ассонефть» и «Роснефть».