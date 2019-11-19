Госдума приняла проект федерального бюджета на 2020 год

18:19

Госдума приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект поддержали 356 депутатов, против - 57, воздержался - 1.

Третье чтение запланировано на 21 ноября.

После первого чтения в профильный комитет по бюджету и налогам поступило свыше 600 поправок и около 700 предложений. В итоге к принятию было рекомендовано свыше 440 изменений к проекту бюджета, поддержанные нижней палатой.

Основные параметры федерального бюджета остались прежними, сообщает РБК.

В 2020 году положительное сальдо составит 0,8% ВВП, в 2021 году оно сократится до 0,5%, в 2022 году - до 0,2%.

Доходы в 2020 году должны составить 20,4 трлн руб., в 2021 году - 21,2 трлн руб., в 2022 году - 22,1 трлн руб. Расходы федерального бюджета в 2020 году заложены в размере 19,5 трлн руб., в 2021 году - 20,6 трлн руб., в 2022 году - 21,8 трлн руб.

В результате принятия поправок было перераспределено свыше 740 млрд рублей на три года (1,2% суммарных расходов за три года).

Поправки, в частности, меняют порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам регионов. Они предполагают в 2020–2024 годах погашение 5% суммы задолженности ежегодно (изначально было 10%), в 2025–2029 годах - ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности.

В 2020 году в общей сложности на 28,4 млрд рублей увеличиваются расходы бюджета на оснащение техникой подразделений МЧС и оплату труда сотрудников пожарной охраны.

9 млрд рублей в 2020 году и порядка 22 млрд рублей в каждый из последующих годов выделяется на имущественный взнос в Российский научный фонд.

Крым и Севастополь на 2020 год получат дотации в размере 18,9 млрд руб. и 4,9 млрд руб. соответственно.

РЖД и ФГУП «Крымская железная дорога» получат по 36,7 млрд руб. на каждый год для компенсации потерь в доходах, возникающих в результате госрегулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при осуществлении пригородных перевозок.

В перечень редких заболеваний (для которых лекарства закупаются за счет федерального бюджета) были включены апластическая анемия и наследственный дефицит факторов свертывания крови ряда типов.

Ассигнования на мероприятия в рамках нацпроекта «Экология» в 2020 году увеличены в общей сложности на 8,9 млрд руб.

Кроме того, увеличивается господдержка некоторых общественных и некоммерческих организаций. В частности, почти в шесть раз (с 60 млн до 353,8 млн рублей) выросли субсидии Институту мировых цивилизаций (учредитель ЛДПР и ее лидер Владимир Жириновский). Субсидии Союзу театральных деятелей и благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист» также выросли с 50 млн руб. каждому до 70 млн руб. и 64 млн руб. соответственно.