Россия отказалась первой отменять санкции против ЕС

19:09

Россия не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: конечно, мы ничего отменять не будем», — отметил глава правительства.

Ранее, в сентябре, Медведев уже комментировал возможность отмены ограничений, которые приняла Россия в ответ на меры стран Евросоюза.

«Действительно, эти ограничения ввели не мы, мы точно не будем говорить им „давайте, ребята, мы чего-нибудь ослабим, чего-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу“, — подчеркнул премьер.

Он отметил, что подобная инициатива со стороны российских властей будет неправильной и с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат.

Ранее сотрудники РАНХиГС подсчитали, что контрсанкции, действующие с 2014 года и предусматривающие эмбарго на поставку некоторых видов продовольствия из стран, применяющих санкции по отношению к России, принесли населению потери в размере 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрсанкции приносят России «определенные плюсы».