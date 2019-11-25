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Россия отказалась первой отменять санкции против ЕС

19:09 25.11.2019
Фото: страница Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»
Фото: страница Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»
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Россия не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: конечно, мы ничего отменять не будем», — отметил глава правительства.

Ранее, в сентябре, Медведев уже комментировал возможность отмены ограничений, которые приняла Россия в ответ на меры стран Евросоюза.

«Действительно, эти ограничения ввели не мы, мы точно не будем говорить им „давайте, ребята, мы чего-нибудь ослабим, чего-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу“, — подчеркнул премьер.

Он отметил, что подобная инициатива со стороны российских властей будет неправильной и с точки зрения переговорной тактики, и с точки зрения ответственности за результат.

Ранее сотрудники РАНХиГС подсчитали, что контрсанкции, действующие с 2014 года и предусматривающие эмбарго на поставку некоторых видов продовольствия из стран, применяющих санкции по отношению к России, принесли населению потери в размере 445 миллиардов рублей в ценах 2013 года. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрсанкции приносят России «определенные плюсы».

Темы: Россия, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 22:05
Гость: в не понятке

У кого надо и сейчас есть. Страна суверенного правопорядка.
25.11.2019, 21:54
Гость: W

Да верните уже в магазины хорошие продукты! Сами то ясное дело не с супермаркетов питаетесь
25.11.2019, 21:24
Гость: Кто тебе это сказал?

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