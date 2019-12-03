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Страховщики могут получить доступ к управлению пенсионными накоплениями

14:27 3.12.2019
© KM.RU, Вадим Черноусов
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После запуска системы «гарантированного пенсионного плана» (ГПП), Центробанк намерен рассмотреть вопрос о допуске к управлению пенсионными накоплениями не только НПФ, но также и страховщиков с управляющими компаниями.

«Сначала мы проводим общественное обсуждение до конца года по гарантированному пенсионному плану, по итогам обсуждения будет принято какое-то решение о его имплементации или не имплементации, после этого уже у нас по плану обсуждение участия страховых компаний и доверительных управляющих в пенсионных накоплениях», - цитирует РБК первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.

Предполагается, что страховые и управляющие компании смогут участвовать в управлении накоплениями на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа (его разработка ранее была анонсирована ЦБ).

Данный проект должен разрабатываться после 2022-2023 года, так как предполагается создание системы гарантирования, отметил Швецов: «По пенсионным фондам такая система есть, по страховым компаниям и доверительным управляющим такой системы нет».

Темы: Пенсионная реформа в России, Страхование и страховые компании в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 15:35
Гость: gvozd

то что попало в руки этих борцов за социальную справедливость - считай исчезло.
есть только Один способ сохранить накопления - никому их не давать.
да только у вас этого права нет, вас даже никто не спрашивает потому что в реальности у вас нет ничего... - все принадлежит государству, даже тело в котором вы временно обитаете.
03.12.2019, 15:27
Гость: можно

станешь чиновником - можно будет.
03.12.2019, 14:55
Гость: Можно мне

немного поуправлять, млн на 100?
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