Страховщики могут получить доступ к управлению пенсионными накоплениями

14:27

После запуска системы «гарантированного пенсионного плана» (ГПП), Центробанк намерен рассмотреть вопрос о допуске к управлению пенсионными накоплениями не только НПФ, но также и страховщиков с управляющими компаниями.

«Сначала мы проводим общественное обсуждение до конца года по гарантированному пенсионному плану, по итогам обсуждения будет принято какое-то решение о его имплементации или не имплементации, после этого уже у нас по плану обсуждение участия страховых компаний и доверительных управляющих в пенсионных накоплениях», - цитирует РБК первого зампреда Центробанка Сергея Швецова.

Предполагается, что страховые и управляющие компании смогут участвовать в управлении накоплениями на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа (его разработка ранее была анонсирована ЦБ).

Данный проект должен разрабатываться после 2022-2023 года, так как предполагается создание системы гарантирования, отметил Швецов: «По пенсионным фондам такая система есть, по страховым компаниям и доверительным управляющим такой системы нет».