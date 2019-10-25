Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

11:25

В ближайшее время Минфин вынесет на обсуждение законопроект о новой системе пенсионных накоплений, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ведомство разработало и направило на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте.

Среди положений нового законопроекта: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе пенсионных накоплений, гарантирование их сохранности со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Новая система получила название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Предполагается, что ГПП позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. Так, пенсионные взносы по этой системе в размере не более 6% от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц.

Также планируется ввести льготу в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если тот софинансирует взносы своих сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы более 6% от зарплаты.

Участие в этой программе будет добровольным, при этом договор начнет работать с момента первого платежа. Размер взноса участник программы определяет самостоятельно, вплоть до всего объема зарплаты, при этом менять размер взноса можно сколько угодно раз.

Документ предусматривает также период охлаждения 6 месяцев, в течение которых можно вернуть перечисленные в систему средства.

Предполагается, что стимулами для участия в ГПП будут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование средств.

Граждане смогут переводить свои накопления из ОПС в ГПП с возможностью смены НПФ, а выплата по ГПП будет ежегодно индексироваться по уровню инфляции за предыдущий год.

Пенсию по этой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников будет центральный депозитарий.

Эксперты считают, что количество участников этой программы будет незначительным. В частности спикер СФ РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы подобный законопроект заработал в полную силу.