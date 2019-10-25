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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

11:25 25.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В ближайшее время Минфин вынесет на обсуждение законопроект о новой системе пенсионных накоплений, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ведомство разработало и направило на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте.

Среди положений нового законопроекта: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе пенсионных накоплений, гарантирование их сохранности со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Новая система получила название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Предполагается, что ГПП позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. Так, пенсионные взносы по этой системе в размере не более 6% от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц.

Также планируется ввести льготу в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя, если тот софинансирует взносы своих сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы более 6% от зарплаты.

Участие в этой программе будет добровольным, при этом договор начнет работать с момента первого платежа. Размер взноса участник программы определяет самостоятельно, вплоть до всего объема зарплаты, при этом менять размер взноса можно сколько угодно раз.

Документ предусматривает также период охлаждения 6 месяцев, в течение которых можно вернуть перечисленные в систему средства.

Предполагается, что стимулами для участия в ГПП будут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование средств.

Граждане смогут переводить свои накопления из ОПС в ГПП с возможностью смены НПФ, а выплата по ГПП будет ежегодно индексироваться по уровню инфляции за предыдущий год.

Пенсию по этой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы и вести реестр участников будет центральный депозитарий.

Эксперты считают, что количество участников этой программы будет незначительным. В частности спикер СФ РФ Валентина Матвиенко заявила, что россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы подобный законопроект заработал в полную силу. 

Темы: Пенсионная реформа в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 16:06
Гость: +++

Предлагаю переименовать страну Россия в МММ.
25.10.2019, 15:47
Гость: ABCD

Нет уж. Хватит лично с меня.
"Пенсию по этой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений."
какой то бред. Власть изобрела по сути откровенно мошенническую схему -сам себе копи на пенсию но деньги отдавай ИМ! Это как???? А почему тогда я сам НЕ смогу копить себе на пенсию минуя самый ненадёжный элемент этой схемы- путинских чиновников!Где гарантии что через 30 лет я получу ВСЕ эти деньги а не 3..5% от них? Нет таких гарантий, что вообще что-то кто-то получит.
Власть откровенно создаёт систему в которой она никому нечего не должна но все вокруг должны ИМ!
Если власть по сути отказывается от своих обязанностей и нарушает конституцию, то какой смысл гражданам платить этой власти налоги и соблюдать законы этой власти?
Социальный договор власть-народ подразумевает, что народ соблюдает законы и платит налоги а власть гарантирует народу работу, образование, медицину, обеспеченную старость. А что делает Путин с Медведевым? Они гарантируют только налоговые сборы с народа а всё остальное получить ЗА ДЕНЬГИ! То есть г-во снимает с себя любую социальную ответственность перед народом ограничившись засунутой рукой в карман народа.
Нормально! и зачем НАМ такое государство?
25.10.2019, 15:28
Гость: good

Помните про поле Чудес в стране *удаков?!
Вы бы стали накапливать у кота Базилио и лисы Алисы?
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