Миллионы российских граждан готовят к новому ограблению

Валентин Катасонов: «Власть санкционирует создание «рыночных мышеловок», куда заманиваются миллионы доверчивых граждан»

Тема ограбления граждан властью, представляющей интересы олигархического капитала, сегодня ключевая в российских СМИ. Её не могут игнорировать даже те СМИ, которые должны обслуживать упомянутые интересы.



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Формы и способы ограбления разные – повышение налога на добавленную стоимость (НДС), введение новых налогов (часто под видом «обязательных платежей»), санкционирование антимонопольной службой (ФАС) повышения тарифов на коммунальные услуги, пенсионная «реформа» и т.п.

Плюс к этому власть санкционирует создание разного рода «рыночных мышеловок», куда заманиваются миллионы доверчивых граждан и где ростовщики, спекулянты и прочие «креативные» участники рынков обчищают их карманы. Те же самые финансовые «пирамиды Мавроди», но уже санкционированные сверху.

Яркий пример такой «мышеловки» – поощрение Центробанком в 2013-2014 годах выдачи коммерческими банками валютных ипотечных кредитов при одновременном отказе финансового регулятора поддерживать стабильный валютный курс рубля. А в декабре 2014 года произошёл резкий обвал валютного курса рубля, который привёл к тому, что 50 тысяч граждан (точнее даже семей) оказались не способными обслуживать полученные в валюте кредиты. Со всеми отсюда вытекающими последствиями для семей.

Как мне кажется, сегодня на наших глазах происходит организация ещё одной «рыночной мышеловки». Власти активно поддерживают проект, а СМИ пишут о нём почти исключительно в мажорных тонах.

Речь идёт о том, что начался процесс перемещения денежных средств физических лиц с депозитных счетов коммерческих банков на фондовую биржу. Граждане из клиентов банков превращаются в «инвесторов» со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Обусловлен данный процесс в первую очередь такой причиной, как понижение процентных ставок по депозитам.

В «старые, добрые времена» не редкостью были даже депозиты под 10% годовых. Прекрасные «пассивные доходы», не требующие никаких волнений и умственных напряжений. Но сегодня таких процентов уже нигде не найдёшь. Центробанк ведёт в режиме онлайн мониторинг процентных ставок по рублёвым депозитам десяти ведущих (по объёмам привлечённых на депозиты средств) банков.

Средняя ставка на 1 января 2018 года была равна 7,245%. А в середине ноября 2019 года её значение составило 6,03%. За неполные два года снижение более чем на 1,2 процентных пункта. И оно может продолжиться, если Центробанк будет продолжать снижать ключевую ставку (с середины этого года он произвёл последовательно четыре снижения, в результате которых ставка с 7,75% опустилась до 6,5%).

Выше приведены данные о процентных ставках по рублёвым депозитам. А по валютным они уже вообще находятся на уровне «плинтуса». По депозитам в евро впору уже вводить отрицательные ставки, но Центробанк пока к такой новации не готов. Поэтому российские банки, которые ещё не отказались от депозитов в евро, вводят на свои услуги комиссионные платежи, которые маскируют возникший «минус».

И вот народ стал искать альтернативы банковским депозитам. Интерес к вложениям в недвижимость стал угасать. Да и пороговое значение капитала, необходимого для таких инвестиций, слишком велико для миллионов граждан, у которых свободные средства измеряются не миллионами, а сотнями или даже десятками тысяч рублей.

И тут неожиданно возникает «палочка-выручалочка» в виде фондового рынка и инвестиций в разного рода ценные бумаги и «финансовые инструменты». Ни Центральный банк, ни коммерческие банки не могут допустить, чтобы миллионы граждан убежали «с концами» из банковской системы.

Российские банки стали предлагать своим клиентам из держателей депозитов становиться инвесторами и участниками игры на фондовой бирже.

Ах, вам, уважаемый клиент, 4% по депозиту кажется мало? Вы хотите закрыть счёт и забрать свои деньги? – Не спешите. Мы вам можем предложить иной "финансовый инструмент" (или "финансовый продукт"), который может вам принести в год процентов 15 или 20. Давайте мы разместим ваши деньги на индивидуальном инвестиционном счёте...

Так примерно может начинаться разговор сотрудника банка с клиентом, который задумал «побег» из кредитной организации. И дальше клиента начинают «охмурять», проводя с ним «финансовый ликбез» и превращая в «инвестора».

Справедливости ради, следует сказать, что в банк может прийти уже «убеждённый инвестор», с которым «ликбезов» проводить не надо и который с места в карьер начинает обсуждать с сотрудником банка условия договора и «правила игры».

Банки ещё в 2015-2016 годах почувствовали, куда ветер дует, поэтому стали обзаводиться лицензиями, дающими им право быть брокерами на фондовой бирже и вербовать своих клиентов в «новую веру», «трансформировать» их депозиты в инвестиции.

Основная часть новых индивидуальных инвесторов сегодня притекает на биржу через таких «вербовщиков», как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф-банк, Альфа-Банк. Они открывают инвесторам счета, причём наиболее популярным становится упомянутый выше индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

Надо сказать, что Центробанк и Минфин не мало постарались, чтобы граждане в массовом порядке пошли на фондовую биржу. Для этого они добились законодательного оформления налоговых льгот для «физиков», играющих на бирже.

Центробанк, коммерческие банки, инвестиционные брокеры, Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и прочие финансовые институции всячески рекламируют ИИС. В силу того, что этот инструмент даёт налоговую льготу – освобождение от подоходного налога (13%) как вложенной суммы, так и полученного дохода.

Обычный брокерский счёт таких льгот не предоставляет. Рядовые «физики», у которых в кармане всего несколько сотен тысяч рублей и которым не доступны такие офшоры, как Виргинские острова и прочие «Панамы», получают в своё распоряжение внутреннюю «налоговую гавань» в виде Московской биржи.

Естественно, российские «физики» (как и «цивилизованные инвесторы» всех времён и народов) получают дивиденды по акциям и купоны по облигациям. «Вербовщики» убеждают, что это почти гарантированная прибыль, которая примерно равна доходу по депозитам. Ну а в качестве главного «приза» «физикам» обещают доходы от роста котировок акций.

На сайтах банков, брокерских фирм и прочих «вербовочных» контор размещаются слайды, таблицы и графики, демонстрирующие, что на длительных сроках котировки растут быстрее инфляции. Часто фигурирует такой показатель, как индекс Московской биржи. В 2018 году индекс подрос на 10% (при среднем проценте по банковским депозитам, равном 7%). За десять с половиной месяцев нынешнего года достижения фондового индекса ещё более впечатляющие – плюс 22%.

По замыслу «вербовщиков», на фондовый рынок должно прийти всё взрослое и дееспособное население России. А некоторые даже считают, что на нём должны быть обязательно и пенсионеры, фондовый рынок должен им заменить архаичную систему пенсионного обеспечения.

В России на наших глазах рождается идеология «народного капитализма», которая некогда была популярной на Западе (правда, сейчас там уже никто о ней не вспоминает).

Чтобы «физики» могли почувствовать себя уверенно на новом, мало им пока понятном поле под названием «фондовый рынок», сторонники идеи «народного капитализма» пытаются даже узаконить систему страховок от рыночных рисков на бирже. Законопроект о страховании средств на индивидуальных инвестиционных счетах на сумму до 1,4 млн рублей был принят Госдумой в первом чтении в 2017 году.

Правда, дальнейший процесс прохождения законопроекта застопорился. Возникли разногласия. Одни считают, что главным и окончательным страховщиком в этой системе должно быть государство. А вот председатель Центробанка Э. Набиуллина поддерживает идею страхования, но считает, что оно должно осуществляться за счёт самих участников фондового рынка.

Теперь некоторые цифры, касающиеся участия «физиков» в биржевых играх.

По данным Московской биржи, в ноябре нынешнего года численность розничных инвесторов (то есть «физиков») на фондовом рынке перевалила за 3,3 млн человек (точнее это показатель количества брокерских счетов, открытых «физиками»; некоторые граждане могут иметь по несколько счетов). Объём их инвестиций оценивается в 3-3,5 трлн рублей.

Оба этих показателя резко растут в последние два года. Например, за прошлый год объём инвестиций «физиков» вырос с 1 трлн до 2 трлн рублей. Ещё в мае этого года Набиуллина называла количество индивидуальных инвесторов – 2 млн, и вот спустя пять месяцев их уже 3,3 млн.

Очень популярными стали ИИС, которые появились в 2015 году. К концу тогдашнего года их количество составило 89 тысяч. В конце прошлого года их было уже 598 тысяч. А к 1 ноября нынешнего года показатель достиг 1,3 млн.

Конечно, не стоит пока преувеличивать масштабы «великого переселения» держателей банковских депозитов на фондовую биржу. Строго говоря, пока мы ещё не наблюдаем массового бегства «физиков» из банков, о чём свидетельствуют статистические данные Банка России.

На депозитах кредитных организаций средств физических лиц в начале текущего года было 22,35 трлн рублей. А на начало ноября 2019 года – 23,24 трлн рублей. За 10 месяцев – прирост в размере 0,89 трлн рублей. За октябрь был зафиксирован прирост в 95,5 млрд рублей.

По отношению к объёму средств на депозитах банков объём инвестиций «физиков» составляет пока 13-15%. Также можно назвать крайне скромным и такой показатель, как доля «физиков» на фондовом рынке России.

Его капитализация в настоящее время оценивается в 48 трлн рублей. Получается, что доля «физиков» – около 7%. Остальная часть рынка принадлежит разного рода институциональным инвесторам, наиболее крупными из которых являются пенсионные фонды и страховые компании.

Конечно, если судить по меркам Запада, то наш среднестатистический гражданин выглядит пока «дикарём». На Западе в биржевую игру вовлечена большая часть взрослого населения. «Классической» страной «народного капитализма» являются США.

В конце 2016 года, согласно опросам агентства «Гэллап», 52% опрошенных американцев в возрасте свыше 18 лет ответили, что имели активы в виде ценных бумаг. Конечно, это не самый высокий в истории США показатель. Так, в начале 2007 года этот показатель составлял 65%. Видимо, финансовый кризис 2007-2009 годов несколько охладил страсть американцев к игре на фондовой бирже.

На японском фондовом рынке в начале 2016 года насчитывалось 49,44 млн частных инвесторов – это 39% всего населения Японии.

У нас пока число индивидуальных инвесторов по отношению к общей численности взрослого населения составляет всего 2,2%, а по отношению к численности трудоспособного населения (то есть без детей и стариков) – около 4%. Но это пока.

Почти уверен, что доля тех, кого официальная статистика величает «индивидуальными инвесторами», в численности российского населения будет повышаться. Среди молодёжи, согласно социологическим опросам, она уже выше 10%.

Будет постепенно меняться пропорция между депозитами и инвестициями физических лиц – в пользу вторых. Невооружённым глазом видно, что этот процесс стимулируется властью (правительством, Центробанком, Государственной Думой).

Примечательно, что те, кто вербует российских граждан стать активными участниками «народного капитализма», почему-то предпочитают не вспоминать о некоторых малоприятных эпизодах новейшей российской финансовой истории.

Например, то, что по итогам 2017 года фондовый индекс Московской биржи упал на 2,5% (между прочим, на фоне средней депозитной ставки, равной в том году 8%).

Ещё менее любят вспоминать подзабытые события 2008-2009 годов. Тогда в мире происходил глобальный финансовый кризис, который начался в США и выразился в резком падении всех индексов фондовых бирж Америки, что вылилось в потери инвесторами на американском рынке триллионов долларов.

Помню, как тогдашний министр финансов Алексей Кудрин на фоне начинавшегося финансового цунами в мае 2008 года говорил о России как о «тихой гавани» и «острове стабильности». Финансовое цунами накрыло Россию уже осенью того года. А падение фондового рынка России было даже более глубоким, чем в США.

Меня очень настораживает нынешняя активность по вовлечению российских граждан в ряды активных строителей «народного капитализма». Хотя бы потому, что в мире уже собрались тучи, предвещающие начало нового глобального финансового цунами. И жертвами этого цунами в России станут не только институциональные инвесторы, но и миллионы доверчивых «физиков».

P.S. Хороший совет от американского писателя Марка Твена тем нашим согражданам, которые начали заглядываться в сторону фондовой биржи: «От спекуляций на бирже следует воздерживаться в двух случаях: если у вас нет средств, и если они у вас есть».