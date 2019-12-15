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Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах России

16:51 15.12.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Президент России Владимир Путин распространил действие федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2020 года к эксперименту присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирия.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с начала этого года в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане, напоминает РИА Новости.

Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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15.12.2019, 19:00
Гость: Может

не опустилась? Скоро как Леонид Ильич будет.
15.12.2019, 18:55
Гость: Кто не спрятался,

я не виноват.
15.12.2019, 18:51
Гость: В.С. Черномырдин

Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит.
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