Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах России

16:51

Президент России Владимир Путин распространил действие федерального закона об эксперименте по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2020 года к эксперименту присоединятся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Башкирия.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с начала этого года в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане, напоминает РИА Новости.

Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.