Стратегическую «Почту России» могут отправить в частные китайские руки

Николай Арефьев: «Мы в стране и так уже все продали. В России 92% торговли принадлежит иностранным инвесторам»

Стал известен новый план приватизации на 2020-2022 гг., сообщается, что список могут пополнить компании "Дом.РФ", "Почта России", Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт "Шереметьево" и другие предприятия.

© KM.RU, Петр Чайников

Как пишут "Известия", эти организации были включены в повестку согласительного совещания у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Чем можно объяснить приватизацию почты? Неужели необходимостью пополнения бюджета? Но, как указывают эксперты, из-за невыполненных нацпроектов в казне остаются триллионы рублей.

Но, как известно, Антон Силуанов просто продолжает курс на снижение доли государства в экономике, об этом он говорил еще в 2018 году на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Также Силуанов выступал перед заинтересованными иностранными инвесторами и директором Министерства финансов США в Вашингтоне и расписывал высокие темпы РФ на пути приватизации.

Также передача в частный сектор рассматривается в отношении пакетов Россельхозбанка, компании "Зарубежнефть", Новороссийского морского торгового порта (НМТП), в списке есть Росгеология, РЖД, Росагролизинг, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Продинторг, аэропорт "Шереметьево", "Россети", "РусГидро", ФСК ЕЭС, "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), "Российские ипподромы" и "Аэрофлот".

В Минэкономразвития подтвердили факт обсуждения приватизации с профильными ведомствами, но генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов заявил в СМИ, что компании неизвестно о планах приватизации.

Еще в 2013 году президент Владимир Путин внес "Почту РФ" в перечень стратегических предприятий Российской Федерации под номером 516. А уже в 2018 г. президентом РФ подписан Федеральный закон о реорганизации в форме непубличного акционерного общества с единственным акционером в лице Правительства Российской Федерации. Тогда клятвенно заявляли, что акционируют почту не для того, чтобы продавать, но, как говорится, не прошло и года, как акционерное общество "Почта России" попало в список на приватизацию.

Сейчас же власти заверяют, что якобы прямой приватизации не будет, речь только об инвестициях, давно нашей "Почтой" интересуется Китай, она необходима соседям для роста рынка он-лайн магазинов и упрощенной доставки в РФ, но, как говорят эксперты, китайцы инвестированию предпочитают формат "совместных предприятий".

А кто еще, кроме иностранцев, заинтересован в покупке акций "Почты РФ"? Сама по себе структура никогда не была сосредоточена на "получении прибыли" и частному бизнесу, олигархам она неинтересна, нефть из почтовых ящиков не хлещет, а на вскрытии конвертов с деньгами бизнес сегодня не построишь. Депутат Госдумы Николай Арефьев прогнозирует, чем обернется приватизация почты:

- Есть такие сферы деятельности, которые являются исключительно государственной прерогативой, ведь "Почта России" хоть родилась в буржуазные времена, но и тогда она была государственной "эстафетой" для доставки документов, а не частной конторой. Это была исключительно "государева служба".

Приватизация - это передача в частные руки. И когда любой частник регистрируется, у него в уставе записано, что он создал организацию или предприятие исключительно для извлечения прибыли. И вот здесь цели и задачи прямо противоположные. Если почта рождается для того, чтобы проводить документы по всей территории Российской Федерации, а мы ее приватизируем для извлечения прибыли, тогда и документы необязательно таскать из одного региона в другой, в отдаленный населенный пункт тащиться или устраивать там убыточное отделение - зачем? Главное - извлечь прибыль. Прибыли не приносит - закрыть и продать помещение, землю, имущество.

Неужели правительственные чиновники этого не понимают? Тогда я поражаюсь их тупоумию. Мы еще от "бумажных носителей" не отказались. На сегодняшний день электронные средства связи лишь принимаются для сведения, но для того, чтобы они имели статус документа, нужно, чтобы была нотариальная надпись, печати, подпись и все прочее. Государству прежде всего почта нужна, чтобы пересылать государственно важные документы, а не для извлечения прибыли.

Принесет ли продажа почты прибыль? У нас уже 8 трлн руб. запихнули в Фонд национального благосостояния, девать некуда деньги - отправляем их за границу. Так зачем нам еще прибыль с почты? Когда почта начнет работать на коммерческих началах, она не будет выполнять свою функцию.

Акционирование "Почты России" уже прошло, как только цель достигнута - начинают продавать пакеты. Конечно, в случае приватизации, будут закрывать отделения, увольнять людей. Процесс пошел еще с тех пор, как ее акционировали, если не раньше - у нас теперь одно почтовое отделение на 3-4 села и для того, чтобы доставить корреспонденцию, нужно ехать за несколько километров, почту и не доставляют, идти в другое село пешком почтальону далеко, машиной его никто не обеспечил, а на велосипед у него денег нет, потому что получают они по 5-6 тыс. в сельской местности. Сейчас придет частник и закроет вообще все почтовые отделения там, останутся пункты доставки в районах и пусть съезжаются туда за 100-200 км все, чтобы получить перевод или посылку.

Дело в том, что мы в стране и так уже все продали. В России 92% торговли принадлежит иностранным инвесторам, 65% крупной собственности принадлежит иностранцам, у нас алюминий иностранцы забрали, криогенную промышленность забрали - мы сдаемся, буквально поднимаем руки кверху, и уже сами себе не принадлежим, мы захвачены нашими так называемыми "друзьями", если их можно так назвать - американцами. Везде контрольные пакеты у них: и судостроение, и авиастроение, вот поэтому мы и летаем на чужих самолетах, кораблей своих нет.

И если почту захватят китайцы - тут все равно, если это не российское, то какая разница, кому оно будет принадлежать? Китайцы, кстати, к себе никого не пускают, а мы пустили даже в банковскую сферу, у нас "Сбербанк" сегодня примерно наполовину принадлежит Великобритании и США. Они и роуминг ввели, а теперь мы только почесываемся. При этом по телевидению говорят - США - это наши стратегические враги. Правительство России неразборчиво - враг не враг, лишь бы денег дал, деньги не пахнут, поэтому кого хочешь и что хочешь продадут.