«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд до конца 2019 года

14:55

Договоренности по транзиту газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривают «выплату по окончательному решению Стокгольмского арбитража», пишет РБК со ссылкой на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера.

По словам Миллера, соглашение, которое заключат компании, «предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений», а также выплату суммы, присужденной Стокгольмским арбитражем.

Ранее о согласии России выплатить $3 млрд заявлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Размер выплаты, по решению арбитража, составит около $2,9 млрд «с учетом пени на день платежа».

Выплата будет совершена за неделю, до конца 2019 года, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко во время брифинга.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил эту информацию. «До конца года заплатим», — сказал он РБК. Он также сообщил, что «Газпром» отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которую суд должен был рассмотреть в начале 2020 года.