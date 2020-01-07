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СМИ узнали об иске ВТБ против Мозамбика

15:48 7.01.2020
Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин
Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин
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Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные суда. Документ датирован 23 декабря.

В качестве ответчиков по иску проходят государство Мозамбик и Мозамбикское управление активами. Последнее, как сообщает ВТБ, взяло у него кредит в размере 535 миллионов долларов. Детали в материалах суда, с которыми ознакомился Reuters, не приводятся. Отмечается только, что спор связан с «общими коммерческими контрактами и договоренностями». Интересы ВТБ представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.

В иске не уточняется, связано ли дело с кредитом, о реструктуризации которого ранее пытались договориться Мозамбик и ВТБ. В октябре заместитель руководителя юридического департамента «ВТБ капитала» говорил, что кредит представляет собой «значительный риск», но ожидается, что он будет погашен.

В 2013 и 2014 годах Мозамбик занял около 2 миллиардов долларов у банков Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также государственный фонд Mozambique Asset Management. Сделкой руководил министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. По версии следствия, он скрыл информацию о кредитах, когда уходил в отставку в 2015 году.

Международный валютный фонд (МВФ) узнал о долге Мозамбика в 2016 году, тогда же власти страны объявили о дефолте. Новый министр финансов Адриану Малейне заявил, что государство не смогло провести первый платеж на 535 миллионов долларов по долгу перед ВТБ.

Темы: Африка, Экономика и финансы, ВТБ
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Комментарии читателей
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07.01.2020, 20:42
Гость: Медведь 2020

Мозамбик наш! Россия может подождать - нужно помочь кредитами братскому Мозамбику. Путин - грамотный юрист. Он знает, что делает.
07.01.2020, 17:54
Гость: чика

какие сапоги? во-первых, размер не тот. а потом, с такими привычками ... не дай бог
07.01.2020, 17:46
Гость: личный опыт

"В 2013 и 2014 годах Мозамбик занял около 2 миллиардов долларов у банков Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца."
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Я что-то не вкурю насчет этой разводки, от кого береговую линию и суда защищать, от тунца что ли?
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