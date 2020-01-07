СМИ узнали об иске ВТБ против Мозамбика

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Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные суда. Документ датирован 23 декабря.

В качестве ответчиков по иску проходят государство Мозамбик и Мозамбикское управление активами. Последнее, как сообщает ВТБ, взяло у него кредит в размере 535 миллионов долларов. Детали в материалах суда, с которыми ознакомился Reuters, не приводятся. Отмечается только, что спор связан с «общими коммерческими контрактами и договоренностями». Интересы ВТБ представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer.

В иске не уточняется, связано ли дело с кредитом, о реструктуризации которого ранее пытались договориться Мозамбик и ВТБ. В октябре заместитель руководителя юридического департамента «ВТБ капитала» говорил, что кредит представляет собой «значительный риск», но ожидается, что он будет погашен.

В 2013 и 2014 годах Мозамбик занял около 2 миллиардов долларов у банков Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также государственный фонд Mozambique Asset Management. Сделкой руководил министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг. По версии следствия, он скрыл информацию о кредитах, когда уходил в отставку в 2015 году.

Международный валютный фонд (МВФ) узнал о долге Мозамбика в 2016 году, тогда же власти страны объявили о дефолте. Новый министр финансов Адриану Малейне заявил, что государство не смогло провести первый платеж на 535 миллионов долларов по долгу перед ВТБ.