Автоломбард - быстро и удобно

21:21

Ломбард как таковой существует уже очень много лет. Получить деньги под залог ценного имущества - что может быть проще?

Разумеется, за условный кредит будут начислены определенные проценты, но иногда это единственный выход. Да и в современной банковской системе такая бюрократия, что проще обратиться в ломбард, чем оформлять займ в банке. В последнее популярностью пользуются автоломбарды - учреждения, выдающие займы (в основном краткосрочные) под залог автомобилей и других транспортных средств. Как же работает эта система и в чем ее преимущества?

Обращаясь в автоломбард, клиент должен понимать что оценивать его машину и называть максимальную сумму займа будет специалист. Чтобы более подробно ознакомиться со всей информацией, предлагаю перейти на https://avtolombard999.ru. Коротко об их преимуществах:

1. Быстрое оформление займа. Кредит под залог авто оформляется буквально за полчаса, а сумма займа может быть внушительной.

2. Транспортное средство остается у вас. Да, вы все правильно поняли, у вас остается и машина, и деньги.

3. Льготный период. Если вернуть займ за 7 дней, проценты не будут начислены.

4. Минимальное количество документов, обязательных для оформления займа. Требуется всего лишь паспорт, идентификационный код, свидетельство о регистрации автомобиля и его техпаспорт.

Оформить займ под залог транспортного средства можно даже онлайн, сэкономив тем самым время на поход в учреждение. На мой взгляд, все таки основное преимущество автоломбардов - это простота процедуры: не нужны никакие поручители, даже в случае плохой кредитной истории заемщики в основном лояльны к клиентам и идут им навстречу. Никаких документальных подтверждений доходов и поисков поручителей.

Автоломбард порой это действительно выход, когда деньги нужны срочно и много. Специалисты могут дать оценку вашему автомобилю даже дистанционно, не нужно будет специально ехать за этим в офис. Если есть возможность погасить кредит досрочно, можно сделать это в любой момент без переплат, ведь проценты начисляются по факту использования займа. Получить деньги можно любым способом: наличными или на карту, так же и выплачивать - все для удобства клиентов. Действует множество различных предложений, автоломбарды всегда идут навстречу клиентам - например, если срок займа истек, а погасить его нет возможности, можно продлить договор, всего лишь оплатив проценты. Так же информация об обращении в автоломбард никак не влияет на кредитную историю. Перейдя на avtolombard 999, можно узнать много полезной информации и выбрать для себя подходящее предложение.



