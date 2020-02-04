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Сквозная аналитика позволяет не только использовать информацию веб-систем, но и интегрировать ее с данными других ресурсов

Настройка сквозной аналитики

Одной из главных задач интернет-маркетинга является определение наиболее эффективных каналов продвижения товара или услуги. Ее решение осложняется тем, что каждое предприятие обычно использует несколько рекламных источников и способов совершения покупки. Определить, какой из них сыграл определяющую роль, бывает очень непросто. Чтобы понять реальную отдачу маркетинговых инвестиций, необходимо проследить весь путь взаимодействия пользователя с компанией – от знакомства с товаром до оформления заказа. Сделать это можно при помощи такого инструмента, как сквозная аналитика. Она объединяет различные точки соприкосновения с клиентом (телефон, e-mail, социальные сети, офлайн-магазины) и позволяет оценить вклад каждой из них в реальные продажи. Подробности о сквозной аналитике можно узнать здесь - https://www.owox.ru/blog/use-cases/end-to-end-analytics-implementation/

Традиционные аналитические инструменты и их ограничения

Для создания объективной картины эффективности маркетинговых вложений нужно собрать следующие данные:

- размер денежных средств, потраченных на привлечение клиентов;

- особенности взаимодействия пользователей с рекламой и сайтом, а также оформления заказов и совершения оплаты;

- величина реальной прибыли, которую дает каждый канал.

Самым популярным вариантом получения части этой информации является использование систем сетевой аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрика и аналогичных решений. С их помощью можно определить, откуда посетители пришли на веб-ресурс и какое количество заявок отправили. В то же время, традиционные аналитические веб-системы не располагают данными о маркетинговых затратах предприятия, не учитывают все точки соприкосновения с пользователем, на дают возможность контролировать реализацию заказов.

Функционал сквозной аналитики при решении бизнес-задач

Сквозная аналитика позволяет не только использовать информацию веб-систем, но и интегрировать ее с данными других ресурсов, в частности рекламных сервисов и внутренней CRM-системы. Причем, этот процесс может быть максимально автоматизированным, что особенно важно для сайтов с внушительным трафиком и множеством рекламных кампаний. Сбор всей нужной информации в объединенной системе предоставляет широкие возможности для повышения эффективности бизнеса. С помощью сквозной аналитики можно:

- Оптимизировать рекламный менеджмент. Пользователь может управлять ставками с учетом рентабельности инвестиций по каждому каналу, фразе или кампании. В результате достигается заметное снижение рекламных расходов.

- Автоматизировать отчетность. Система формирует отчеты, которые содержат наиболее важные маркетинговые показатели – клики, конверсии, доход, продажи, возврат инвестиций и пр. Благодаря им можно в режиме онлайн анализировать эффективность рекламных каналов на разных площадках, сопоставлять результативность рекламы по различным моделям атрибуции.

- Сегментировать клиентов. Критерием распределения пользователей может быть их покупательская активность. Сегментация позволяет персонализировать коммуникацию с каждой отдельной группой клиентов для снижения рекламных расходов и увеличения LTV.

- Осуществлять ROPO-анализ. Посредством этого решения можно выяснить влияние онлайн-маркетинга на офлайн-продажи.

Особенности внедрения систем

Существует несколько вариантов настройки сквозной аналитики, но общий принцип построения таких систем примерно одинаков. Главная задача здесь – объединить данные веб-аналитики, рекламных сервисов, CRM и технологии коллтрекинга. Сделать это можно при помощи различных подходов, выбор которых зависит от поставленных бизнес-задач и возможностей предприятия. Для одних случаев бывает достаточно построить систему, позволяющую видеть расходы, прибыль и рентабельность вложений по каждому каналу. Для других же потребуется внедрение сквозной аналитики, которая сможет строить пользовательские отчеты по десяткам важных для бизнеса критериям.