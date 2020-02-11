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ЦБ РФ продаст Сбербанк правительству по рыночной цене

16:59 11.02.2020
Сбербанк
© KM.RU, Илья Шабардин
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В правительство направлен разработанный Минфином РФ и Банком России законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка.

Выкуп пакета будет произведен по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает РБК.

«Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», - заявил министр финансов Антон Силуанов.

В сообщении Минфина также отмечается, что «в связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи».

Темы: Сбербанк, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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11.02.2020, 23:39
Гость: водьд

У меня "старые" вклады в сберкассе. Вклады в банковском учете это, если я не ошибаюсь, это заемные средства, т.е. не актив. НО, какова была рыночная цена активов банка на момент моих вложений? Почему мои "старые" вклады СЕГОДНЯ по факту обнулились (исчезла гарантия золотого запаса страны!) Однако рыночная цена активов самого банка (читай акций) ОГОГО, зарплата его главы ОГОГО, продажная цена контрольного пакета от ЦБ тоже будет высока, а в дальнейшем его ждет естественно "приватизация".
Вопрос: Найдите в этой схеме "буратинов".
Дано предлагал, сделать справедливую конвертацию "старых вкладов" в акции Сбера.
11.02.2020, 23:01
Гость: Миномёт

Не путай тёплое с красным. Каждый, кто приватизировал квартиру был - 1. Гражданином страны РСФСР(СССР) и затем РФ. 2. Каждый кто, приватизировал квартиру был нанимателем этой площади(по современному праву) и пользователем её, как один из собственников всей гос. собственности. 3. Своим трудом в РСФСР он пополнял ВВП страны и увеличивал её гос. собственность, т.е. он был сособственником, а потому и имел право на часть этой собственности.
А вот ЦБ РФ во времена РСФСР(СССР) не существовало. А те, кто передал ЦБ РФ долю Сберкассы РСФСР не имели права этого делать от слова вообще без согласия всех собственников гос. собственности. Это основной и самый главный постулат права собственности.
А данная сделка в чистом виде состав мошенничества, ст. 159 УК РСФСР и РФ.
Властное ворьё просто хочет вывести из ФНБ(под шумок его переполнения свыше 7% ВВП) этой мнимой, притворной сделкой по частным карманам, т.к. НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ НЕТ, а есть Счётная палата во главе с напарником по делам с большой дороги, которого заблаговременно сделали её начальником, как в своё время в мае 2008-го заблаговременно руководителем Сбербанка сделали Грефа, через который потом ушли сотни миллиардов рублей на ликвидность частным банкам из такого же фонда, растаявшего в тумане льдинкою, а нам оставили Вована с Димкою.
11.02.2020, 22:34
Гость: писарь

То есть ЦБ не принадлежит России? В противном случае продажа равносильна перекладыванию денег из правого кармана в левый...
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