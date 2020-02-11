ЦБ РФ продаст Сбербанк правительству по рыночной цене

16:59

В правительство направлен разработанный Минфином РФ и Банком России законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка.

Выкуп пакета будет произведен по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает РБК.

«Инвестиции в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Выкуп доли не отменяет наших планов по инвестированию ФНБ в инфраструктурные проекты», - заявил министр финансов Антон Силуанов.

В сообщении Минфина также отмечается, что «в связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи».