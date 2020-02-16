Как издать собственную книгу?
Для источника информации важно быть портативным, компактным, многозадачным. Это снижает популярность печатных источников информации. Но авторы все еще предпочитают печатать свои рукописи, кто-то это делает для себя, а кто-то выставляет их на продажу.
Путь к книге. Самостоятельно или издательство
Первая проблема, с которой может столкнуться автор, как напечатать книгу. Самому (с помощью сервиса в интернете) или обратиться в издательство.
Конечно, если автор книги гений печатного дела, знает программы для верстки, уже нашел и оплатил дизайнеру-иллюстратору, знает, как, кому и где будет продавать свою книгу, то, конечно же, стоит печататься самому, при условии, что достаточно средств.
Если автор просто автора, то стоит обратиться в издательство, где ему помогут с печатью, оформление, выплатят аванс и решат все его проблемы.
Плюсы и минусы обращения в издательство
У печати через издательство есть плюсы и минусы.
Обращение в издательство для печати книги обладает рядом преимуществ.
• Автор освобождает от вопросов, связанных с версткой книги
• Автор получает деньги, до того как выйдет и продастся тираж
• Издательство решает все маркетинговые вопросы
Но у обращения в издательство есть и минусы:
• Сложно попасть на печать, очень строгий отбор
• Автор получит не всю прибыль от книги
• Редактор может попросить внести свои правки в текст книги
• Каверзные договоры, которые необходимо внимательно читать
Этапы создания книги
Когда автор определился, как он хочет печатать книгу, важно понимать какие этапы она пройдет, прежде, чем попадет к читателю.
1 этап. Коррекция ошибок, редактирование текста книги.
Книге важно проходить корректуру, чтобы автор не терял уважение в глазах читателей. На этом этапе издательство может внести правки в текст автора.
2 этап. Верстка откорректированной и отредактированной электронной версии.
В специальной программе книгу сводят в единый документ, который уже будет направлен на печатать. Книга на этапе верстки приобретает тот вид, в котором она попадет к читателю.
3 этап. Дизайн обложки.
Дизайн обложки будет одним из основных инструментов для продажи книги в магазине.
4 этап. Печать книги.
Книга попадет в печатный станок.
5 этап. Выбор переплета.
В твердом переплете книга выглядит более представительно, но стоит такой переплет чуть дороже, чем мягкий.
6 этап.Сборка книги
Напечатанную книгу и переплет сшивают.