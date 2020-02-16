Как издать собственную книгу?

19:42

Интернет развивается, информация обновляется все быстрее, жизнь ускоряется

Для источника информации важно быть портативным, компактным, многозадачным. Это снижает популярность печатных источников информации. Но авторы все еще предпочитают печатать свои рукописи, кто-то это делает для себя, а кто-то выставляет их на продажу.

Путь к книге. Самостоятельно или издательство

Первая проблема, с которой может столкнуться автор, как напечатать книгу. Самому (с помощью сервиса в интернете) или обратиться в издательство.

Конечно, если автор книги гений печатного дела, знает программы для верстки, уже нашел и оплатил дизайнеру-иллюстратору, знает, как, кому и где будет продавать свою книгу, то, конечно же, стоит печататься самому, при условии, что достаточно средств.

Если автор просто автора, то стоит обратиться в издательство, где ему помогут с печатью, оформление, выплатят аванс и решат все его проблемы.

Плюсы и минусы обращения в издательство

У печати через издательство есть плюсы и минусы.

Обращение в издательство для печати книги обладает рядом преимуществ.

• Автор освобождает от вопросов, связанных с версткой книги

• Автор получает деньги, до того как выйдет и продастся тираж

• Издательство решает все маркетинговые вопросы

Но у обращения в издательство есть и минусы:

• Сложно попасть на печать, очень строгий отбор

• Автор получит не всю прибыль от книги

• Редактор может попросить внести свои правки в текст книги

• Каверзные договоры, которые необходимо внимательно читать

Этапы создания книги

Когда автор определился, как он хочет печатать книгу, важно понимать какие этапы она пройдет, прежде, чем попадет к читателю.

1 этап. Коррекция ошибок, редактирование текста книги.

Книге важно проходить корректуру, чтобы автор не терял уважение в глазах читателей. На этом этапе издательство может внести правки в текст автора.

2 этап. Верстка откорректированной и отредактированной электронной версии.

В специальной программе книгу сводят в единый документ, который уже будет направлен на печатать. Книга на этапе верстки приобретает тот вид, в котором она попадет к читателю.

3 этап. Дизайн обложки.

Дизайн обложки будет одним из основных инструментов для продажи книги в магазине.

4 этап. Печать книги.

Книга попадет в печатный станок.

5 этап. Выбор переплета.

В твердом переплете книга выглядит более представительно, но стоит такой переплет чуть дороже, чем мягкий.

6 этап.Сборка книги

Напечатанную книгу и переплет сшивают.