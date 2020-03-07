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Малому бизнесу резко повысят налоги, чтобы собрать триллион на пенсии

22:15 7.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Минфин России предлагает резко повысить размер социальных взносов для индивидуальных предпринимателей, чтобы помочь бюджету Пенсионного фонда, а также фондам обязательного медицинского и социального страхования.

Согласно законопроекту, внесенному Минфином в ноябре прошлого года, отчисления ИП должны увеличиваться существенно быстрее инфляции - на 10,6% в 2021-м году, на 9,6% - в 2022%, а затем на 6% и 6,2% в 2023-24 гг.

В сумме за четыре года размер взносов станет больше на 29,5%, пишет Finanz.ru.

Если инициатива Минфина будет реализована, это приведет к повышению фискальной нагрузки на предпринимателей на 14 млрд рублей в следующем году и на 50 млрд накопленным итогом к 2024-му, оценивает «Опора России» в письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте. Как пишет "Опора", одобрение поправок повлечет за собой массовый уход бизнеса в тень.

Благодаря повышению взносов, Пенсионный фонд и Фонд ОМС смогут получить от ИП 974 миллиарда рублей в 2021-24 гг., аргументирует в свою очередь Минфин.

При этом законопроект не окажет негативного влияния на развитие малого и среднего предпринимательства в стране, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Законопроектом предусмотрена индексация фиксированных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для ИП в 2021-2024 годах, как и ранее, пропорционально росту предельной величины базы для выплат работникам. Это стандартная процедура, которая не несет рисков для предпринимателей и необходима для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав. Тогда как повышение фиксированного взноса, например, в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав», - объяснили в ведомстве.

Темы: Налогообложение в России, Проблемы малого и среднего бизнеса, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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08.03.2020, 02:15
Гость: Пахану

на лечение собирают?
08.03.2020, 01:59
Гость: Евгений В

Очередной характерный признак преступной ненависти к русскому народу, власть РФ старается задавить любую инициативу в этом народе. Частным предприниматель - это прежде всего инициативный человек, который всегда работает на острие риска.
08.03.2020, 01:49
Гость: советский инженер

А если у силуанова отобрать триллион рублей - это окажет на него "негативное влияние" или нет?
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